Niubó obre la porta a reduir més les ràtios als centres d'alta complexitat

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha plantejat reduir més les ràtios als centres d'alta complexitat. En una entrevista a l'ACN, ha afirmat que s'han de "reforçar" i tractar "millor" els que tenen més necessitats. En aquest sentit, ha dit que han de poder tenir més dotacions i més suport, però ha plantejat que "s'ha de notar també pel que fa a ràtios". A més, ha considerat que s'ha d'incentivar els docents d'aquests centres per aconseguir més estabilitat dels equips. En ser preguntada si aquests incentius han de ser econòmics, ha afirmat que s'ha d'"estudiar" com han de ser. Sobre la sisena hora, ha defensat que "mesures més quirúrgiques" i no una aplicació "lineal" d'aquesta permeten abordar millor les necessitats actuals.