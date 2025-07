Mor Felix Baumgartner, l'home que va saltar des de l'estratosfera, en un accident de parapent

Notícia tràgica. Felix Baumgartner, l'esportista austríac que va saltar el 2012 des de l'estratosfera a la terra, ha mort aquesta tarda en un accident de parapent a 56 anys. Ha topat contra una piscina de la província italiana de Fermo després de perdre el control del parapent.

Segons mitjans italians, l'accident ha succeït entorn de les 16:00. Les informacions apunten que Baumgartner ha perdut el control perquè es trobava malament i ha acabat caient sobre la piscina. L'incident ha afectat una dona, que ha quedat ferida, però que està fora de perill.

Baumgartner va néixer el 20 d'abril del 1969 —precisament l'any en què l'ésser humà va arribar per primera vegada a la lluna— a Salzburg i va fer el primer salt a 16 anys. Va formar part de l'equip de forces especials de l'Exèrcit austríac.

Bezos, Branson & all the other space billionaires can do what ever they want in space, Felix Baumgardner will forever be the greatest space man. pic.twitter.com/KcHDjyZhET