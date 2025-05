Un jugador del Barça revela que Flick el va salvar de marxar cedit a l'inici de la temporada

Hansi Flick ha triomfat a la banqueta del Barça, entre altres coses, per la capacitat per aprofitar els recursos i millorar les prestacions dels jugadors disponibles. En són grans exemples Raphinha, Koundé, Lewandowski i Frenkie de Jong, però la llista és més extensa i no només inclou futbolistes que no acabaven de trobar el lloc al màxim nivell. També hi ha jugadors del planter que, després d'una gran temporada al Barça-Atlètic, han fet un pas endavant i s'han consolidat com a peces importants del projecte.

És el cas de Marc Casadó, que la temporada passada va capitanejar el filial blaugrana que es va quedar a les portes de l'ascens a la segona divisió. Enguany, va aprofitar les lesions de de Jong i Marc Bernal per fer-se un lloc a l'onze titular i, tot i que a la Lliga de Campions s'ha acabat imposant el neerlandès, ha acabat el curs amb molts minuts de qualitat. Si bé, ha explicat al pòdcast de La Sotana que va estar a punt de marxar cedit.

El Barça volia que jugués cedit en un equip de la primera divisió perquè guanyés experiència, però Flick va aturar el moviment quan el va veure en els partits del play-off d'ascens a segona amb el filial. Aquesta decisió li ha permès al tècnic alemany comptar amb un baluard al mig del camp que, fins a la lesió, ha estat molt important per assolir els tres títols de la temporada.