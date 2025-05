La selecció espanyola torna a deixar un jugador del Barça sense vacances

El Barça ja ha acabat la temporada, però els seus jugadors encara tenen un últim tràmit. La majoria dels futbolistes del primer equip blaugrana han estat cridats per les seves seleccions per disputar la Nations League. Com sol ser habitual, el combinat espanyol té una àmplia presència de jugadors del Barça, i en aquesta ocasió són sis els que han estat cridats a les files de Luis de la Fuente.

La semifinal del torneig es disputa el 4 i el 5 de juny mentre que la final serà el 8 de juny. I la lògica fa pensar que, després d'aquests dos partits, tothom cap a casa i a gaudir d'unes merescudes vacances després de la gran temporada sota les ordres de Hansi Flick. Doncs bé, així serà per tots els blaugrana menys un.

Per segon any consecutiu, Fermín López es queda sense vacances gràcies a la selecció espanyola. I és que el migcampista blaugrana disputarà la Nations League i, per si no fos suficient, també forma part de la llista de la selecció espanyola sub-21 que disputarà l'Europeu aquest mateix estiu.

Així doncs, es repeteix la circumstància de l'any passat que ja va deixar Fermín sense vacances i arribant tard a la pretemporada blaugrana. L'estiu del 2024 va disputar l'Eurocopa amb la selecció espanyola absoluta i després també va aconseguir l'or olímpic amb el conjunt sub-23 als Jocs de París.

Aquella circumstància va endarrerir tot el calendari per a Fermín amb el Barça. Va conèixer Flick tot just dos dies abans d'inaugurar la Lliga i la seva entrada amb l'equip va ser molt progressiva, ja que acumulava el cansament de les dues competicions disputades amb la selecció espanyola.

En aquesta ocasió, per fortuna, l'Europeu no s'allargarà més enllà del juny i encara podrà tenir uns dies de descans. Flick preveu començar el curs a mitjans de juliol, tot just uns dies abans de marxar a la gira d'amistosos a l'Àsia. El dubte, però, és si Fermín, castigat pel calendari, hi anirà. Per sort, aquesta dinàmica només ocorre amb Fermín i no amb altres que també tenien opcions com Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Gavi.