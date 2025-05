Convocatòria d'alt nivell de la selecció catalana per als partits del 125è aniversari

La selecció catalana disputa aquesta setmana els partits del 125è aniversari de la Federació Catalana de Futbol. Aquest dilluns els tècnics de l'equip masculí i del femení, Gerard López i Xavi Llorens respectivament, han anunciat les convocatòries per als enfrontaments i, malgrat que hi ha absències destacades perquè es troben amb la selecció espanyola, les llistes són d'un alt nivell.

Pel que fa a la selecció catalana masculina, que juga aquest dimecres a les 19 hores contra Costa Rica des de l'estadi Johan Cruyff, alguns dels noms destacats són el porter de moda Joan Garcia, els blaugrana Eric Garcia, Pau Víctor i Gerard Martín, o jugadors que triomfen a Europa com Aleix Garcia o Ferran Jutglà.

El combinat femení també es veu afectat per la convocatòria de la selecció catalana, però presenta una bona llista de noms per a l'enfrontament contra Xile del pròxim diumenge a les 19 hores també des de la ciutat esportiva del Barça. A la llista hi ha futbolistes de renom com Vicky Losada, Marta Torrejón, Maria Llompart, Bruna Vilamala o Gemma Font.

Convocatòria de la selecció catalana masculina

Dani Cárdenas (Rayo Vallecano)

Adrià Altimira (Leganés)

Eric Garcia (Barça)

Arnau Martínez (Girona)

David López (Girona)

Oriol Romeu (Girona)

Àlex Moreno (Nottingham Forest)

Edu Expósito (Espanyol)

Ferran Jutglà (Bruges)

Sergio Gómez (Reial Societat)

Carles Aleñà (Alabès)

Gerard Martín (Barça)

Joan Garcia (Espanyol)

Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)

Mika Mármol (Las Palmas)

Ramon Terrats (Getafe)

Jofre Carreras (Espanyol)

Pau Víctor (Barça)

Keita Baldé (Monza)

Pol Lozano (Espanyol)

Raúl Moro (Valladolid)

Sergi Cardona (Vila-real)

Convocatòria de la selecció catalana femenina