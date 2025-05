Lamine Yamal i Bojan Krkić, protagonistes de la nova samarreta de la selecció catalana

Venen dies especials per a la selecció catalana. La Federació Catalana de Futbol celebra el 125è aniversari amb dos partits -masculí i femení- que es disputaran a l'estadi Johan Cruyff i els combinats catalans lluiran la samarreta especial de l'aniversari. Per anunciar-ho, l'entitat ha comptat com a protagonistes amb Lamine Yamal i Bojan Krkić. La selecció catalana masculina disputarà el partit contra Costa Rica el pròxim 28 de maig, mentre que l'1 de juny ho farà el combinat femení en un enfrontament contra Xile. Encara es desconeix quines seran les llistes de convocats per a cadascun dels partits.

