Casadó reivindica que va xiular l'himne del Reial Madrid: «Res de presumptament»

Marc Casadó ha estat una de les notícies més positives de la temporada per a Hansi Flick i el Barça. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor ha estat un dels jugadors amb més minuts a la Lliga en la primera temporada al primer equip i ha mostrat un gran rendiment esportiu en el doble pivot amb Pedri. Si bé, Casadó també ha destacat per la proximitat amb l'afició, tal com es va demostrar precisament en la celebració del títol de Lliga, quan es va presentar a Canaletes com un culer més.

Abans, però, ja havia deixat múltiples mostres del seu barcelonisme i la més viral va arribar a la final de la Copa contra el Reial Madrid. Casadó va ser enxampat xiulant l'himne del club blanc a l'inici del partit i el vídeo va encendre les xarxes socials. Preguntat per aquesta escena aquest dilluns al pòdcast de La Sotana, el futbolista no només no se n'ha amagat, sinó que ho ha reivindicat.

"Vaig veure un vídeo on se't veia xiulant molt fort l'himne del Reial Madrid, presumptament", l'ha interpel·lat el guionista Manel Vidal. "Presumptament no, es veia en el vídeo", ha reblat Casadó, la qual cosa ha fet esclatar el plató. Amb tot, les declaracions han tornat a fer-se virals i han rebut l'aplaudiment de l'afició blaugrana, que l'espera com un jugador important per a la temporada vinent.