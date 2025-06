Dos exjugadors del Barça, investigats per una estafa milionària amb criptomonedes

El jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona investiga sis exjugadors del Sevilla, dos dels quals també han jugat al Barça, per un presumpte frau de com a mínim tres milions d'euros i que ha deixat milers de víctimes, tal com ha avançat El Periódico aquest dimarts. Es tracta d'una estafa de criptomonedes i NFT (tokens digitals únics) a càrrec de la societat espanyola Shirtum Europa, S.L.U., amb les societats a Andorra, i que involucra també els promotors i administradors.

Els jugadors implicats comparteixen el fet que han militat al Sevilla en algun moment de la seva carrera i que van fer publicitat d'aquesta empresa. Són els exblaugranes Ivan Rakitić i Javier Saviola, i "Papu" Gómez, Nico Pareja, Lucas Ocampos i Alberto Moreno, que estan acusats de diversos delictes.

Com funcionava la presumpta estafa?

Segons explica el mitjà esmentat, els empresaris catalans Manel Ángel Torras, el fill Marc Alberto Torras i Manuel Morillas van idear i impulsar un entramat en què venien NFT dels futbolistes a les víctimes. El problema és que mai van crear l'aplicació tecnològica que havia de servir per comercialitzar-los i els compradors es van trobar que tenien NFT falsos, bloquejats indefinidament i que no podien transferir.

Mentrestant, els presumptes estafadors s'apropiaven de les criptomonedes amb què pagaven les víctimes, creada expressament per obtenir els NFT, i les convertien a diners físics sense deixar cap constància fiscal ni comptable. Aquesta criptomoneda mai va funcionar de la manera que s'indicava en l'informe amb què s'anunciava.

Finalment, l'empresa Shirtum Europa va ser desmantellada i descapitalitzada i els propietaris van desaparèixer amb els diners. Aquests van informar falsament els clients que havien patit un robatori massiu per culpa d'un ciberatac i que els lladres havien venut les criptomonedes fins al punt de devaluar-les fins a un valor zero.

"Papu" Gómez, l'enllaç entre estafadors i futbolistes

Els informes indiquen que va ser el futbolista argentí "Papu" Gómez, sancionat els darrers anys sense jugar després de donar positiu en un control antidòping, qui va servir com a enllaç entre els impulsors de la presumpta trama i els jugadors. I és que els propietaris de l'empresa eren amics seus i la resta, companys o antics companys d'equip.