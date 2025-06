El Dream Team organitza un dinar sorpresa per a Juan Carlos Unzué

El vestidor d'un dels millors equips del Barça de la història, el del Dream Team, s'ha reunit aquest dilluns a Barcelona en un dinar sorpresa en homenatge a Juan Carlos Unzué. L'exentrenador i exporter blaugrana va compartir un àpat amb gran part dels excompanys al restaurant Can Lampazas i li van regalar un quadre de l'autor ROBY que representa les seves dues grans passions: el futbol i el ciclisme.

Segons han explicat diversos mitjans, un dels encarregats d'organitzar el dinar va ser el capità d'aquell equip entrenat per Johan Cruyff, Jose Mari Bakero. També hi van assistir altres llegendes del Barça com Ronald Koeman, Julio Alberto, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Ernesto Valverde, López Rekarte, Miquel Àngel Nadal, Salva García, Jesús Mariano Angoy i Luis Milla.

No puedo describir con palabras todas las emociones que he sentido y que he vivido en esta comida tan especial dedicada a nuestro amigo Juan Carlos Unzué.

Lo primero de todo decirle que le quiero y que le admiro. Y vosotros amigos, muy feliz de volver a veros. pic.twitter.com/O4w0DZ0hmR — Julio Alberto (@JAlbertoRELIFE) June 23, 2025

Altres jugadors del Dream Team que no van poder assistir al dinar es van connectar mitjançant una videotrucada i altres van enviar missatges de text, en el que va ser una reunió íntima i personal, però que diversos integrants han compartit a les xarxes socials. És el cas de Julio Alberto, que va expressar públicament "l'admiració i l'estima" que té per a Unzué. "No puc descriure amb paraules totes les emocions que he sentit", va dir en una publicació a la xarxa social X.

També Salinas va compartir una publicació al seu perfil de Facebook en què va descriure els detalls del quadre de ROBI que van regalar a Unzué: les arrels amb Pamplona, les muntanyes de Montserrat, la xarxa de la porteria, una bicileta... Tot plegat, amb el predomini del color taronja característic del Dream Team per la segona equipació que van lluir en la conquesta de la primera Lliga de Campions del Barça el 1992.

Unzué va anunciar el 2020 que tenia esclerosis lateral amiotròfica (ELA) i, des d'aleshores, s'ha convertit en la cara visible de la lluita per al reconeixement dels malalts i ha estat un altaveu per exigir millores en la cobertura dels seus drets i l'atenció pública. El seu èxit més destacat en aquest temps ha estat l'aprovació de la llei ELA, que també ha defensat des de la televisió. Si bé, fa uns mesos va anunciar que deixava de ser comentarista esportiu per les afectacions de la malaltia en la capacitat de parla.