El restaurant de Barcelona on el Dream Team ha organitzat un dinar sorpresa per a Unzué

Els integrants del Dream Team del Barça han organitzat aquest dilluns un dinar en homenatge al seu company Juan Carlos Unzué i han escollit un restaurant de Barcelona per fer la trobada. Segons han explicat diversos mitjans, un dels encarregats d'organitzar-ho va ser el capità Jose Mari Bakero, que va aconseguir reunir llegendes blaugranes com Ronald Koeman, Julio Alberto, Sergi Barjuan, Guillermo Amor i Julio Salinas, passant pel segon de Johan Cruyff en aquella banqueta, Carles "Charly" Rexach, i el delegat Carles Naval.

Els exfutbolistes van dinar al restaurant Can Lampanzas, una "poperia" del Poble Sec que assegura servir el millor pop de la ciutat comtal. La seva carta no acaba aquí, però, ja que ofereixen una extensa varietat de peix salvatge de Galícia, carn de denominació "Rubia Gallega" i altres plats de degustació.

Can Lampanzas es basa en la qualitat de la matèria primera i treballa molt la brasa, tot i que també té una bona carta de postres. En el cas dels jugadors del Barça, van dinar a la sala interior, però també hi ha una gran terrassa.

Els preus per plat ronden els 30 o 40 euros, tot i que també hi ha opcions més barates per sota dels 20 euros. A banda dels entrants, destaca la mitjana de bou gallec, que s'ofereix a 88 euros el quilogram, a banda del pop a la brasa, amb un preu de 29 euros. Això, segons el portal gastronòmic The Fork.

Una trobada emotiva

Va ser una reunió íntima i personal, però que diversos integrants han compartit a les xarxes socials. És el cas de Julio Alberto, que va expressar públicament "l'admiració i l'estima" que té per a Unzué. "No puc descriure amb paraules totes les emocions que he sentit", va dir en una publicació a la xarxa social X. També Salinas va compartir una publicació al seu perfil de Facebook en què va descriure els detalls del quadre de ROBI que van regalar a Unzué, amb múltiples elements característics.