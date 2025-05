Ibai enfada els seus seguidors per un vídeo on es menja una pizza de 2.000 euros: «No fa per a tu això»

Ibai Llanos és un dels creadors de contingut més importants de tot l'estat espanyol i de tota la comunitat castellanoparlant. Molt estimat pels seus seguidors i reconegut arreu del planeta gràcies a esdeveniments com La Velada -que aquest any celebra cinquena edició i es farà a Sevilla-, el basc sempre ha abanderat un discurs molt proper amb els usuaris de carrer de la seva generació.

En diverses entrevistes va explicar per què ell no marxava a Andorra i preferia pagar els impostos aquí, sempre ha tingut un discurs molt liberal i en contra de certes actuacions dels seus companys de sector o, fins i tot, ha carregat contra influencers dels Estats Units o de parla anglesa que els són igual els mètodes, ells volen fer visites, clics o generar reaccions.

Per això mateix el seu darrer vídeo a les xarxes socials ha provocat molta polseguera. Llanos va publicar dimecres un vídeo sota el títol: La pizza més cara del món. Des de Nova York, Ibai va mostrar una pizza d'uns 2.000 euros, amb un conjunt d'ingredients molt cars per a una elaboració tan simple: caviar, foie gras, trufes... i una base d'or de 24 quirats, completament comestible. A més, la massa de la pizza està feta amb tinta de calamar. Una veritable monstruositat per a qualsevol pizzaiolo italià o napolità, que com ve afirma Ibai al vídeo, té una pinta "horrible".

Tot i això, el basc la decideix provar i assegurar que tot el sabor se l'emporta el foie gras o el caviar, dos ingredients reconeguts per la seva intensitat. Un dels altres matisos de la pizza és que porta pètals de flor per sobre, a tall de decoració comestible. Un malson per als veritables amants d'aquesta recepta. Ell mateix ho deixa clar: no estaria disposat a repetir. "M'han timat", diu de manera clara mirant a càmera. Ara bé, les reaccions han estat contundents contra Llanos. La decepció és el denominador comú.

Reaccions en contra

"Aquest contingut no et representa, recorda que tu vens del barri". "Hi ha gent que fa negoci enganyant als rics i em sembla genial". "Aquesta classe de sobrades no fan per a tu Ibai". Milers de persones han criticat el fet que Ibai hagi decidit fer aquesta mena de contingut per pescar visites, bàsicament perquè a algú de les seves dimencions mediàtiques no ho necessita.

Tot i això, no és ni la primera vegada ni serà l'última que Llanos reacciona a diversos establiments, restaurants, elaboracions o menjars típics o famosos de bona part del món. Ara bé, una pizza de 2.000 euros, potser ha estat una mica massa.