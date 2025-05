Nova batalla cultural a la Feria de Abril: influencers enfaden els andalusos per «aprofitar-se'n»

Arriba la primavera i amb ella, un altre xoc cultural a la Feria d'Abril de Sevilla. Aquest 2025, la polèmica ha esclatat amb més força que mai entre influencers, sevillanes tradicionals i usuaris de xarxes socials, en una disputa que posa en qüestió el respecte pel vestit de gitana i la significació cultural de la festa. El debat gira al voltant d’un eix clar: es pot convertir la tradició en contingut digital sense desvirtuar-la?

Tot va començar quan Marina García, exconcursant de La isla de las tentaciones, criticava obertament a les seves xarxes que “la gent es col·loca vestits de flamenca sense sentir gens ni mica i fan trends ballant”. El comentari anava dirigit a la seva excompanya de programa, Rosario Matew, valenciana de naixement, que va compartir un vídeo ballant amb vestit de flamenca al ritme d'Aitana. La crítica va incendiar TikTok i Instagram, on moltes sevillanes van denunciar que les influencers aprofiten la cita només per guanyar visibilitat sense entendre ni respectar la tradició.

A la mateixa línia s’hi sumava Raquel Revuelta, fundadora de la passarel·la SIMOF i referent de la moda flamenca."No necessitem que ens donin consells de fora perquè sabem com ens hem de vestir", afirmava, reivindicant que la Feria es viu des de la infància amb un "sentiment especial".

Però no tothom comparteix aquest rebuig. Rocío Osorno, creadora de contingut sevillana, matisava la controvèrsia: "Crec que el vestit de gitana és postureig, queda de meravella i afavoreix una barbaritat", animant fins i tot les dones de fora de Sevilla a lluir-lo. Aquesta opinió ha estat la bandera dels que defensen que les influencers, encara que busquin viralitat, contribueixen a difondre la cultura andalusa.

Entre les protagonistes d’aquesta polèmica, la influencer Violeta Mangriñán admetia que la seva motivació principal per assistir a la Feria era posar-se un vestit de la dissenyadora Rocío Osorno: "Tinc moltes ganes de viure la Feria, encara que crec que no serà el meu ambient. Si no fos pel look, ja estaria una mica fins al pirri de veure tants vídeos de la Feria", declarava. Una altra influencer, Abril Cols, decidia encendre encara més el debat publicant vídeos vestida de gitana , però ballant reggaeton, fet que molts sevillans han interpretat com una provocació deliberada.

Davant d’aquesta onada d’influencers a la Feria, usuàries sevillanes com @rrusa4 han manifestat a TikTok el seu malestar: “No em molesta que les influencers sevillanes facin vídeos, però sí que m’indigna que les de fora d’Andalusia es posin el vestit com si fos un look o un disfressa. Desvirtuen els nostres costums i tradicions”.

@rrusa4 Ojalá entendamos que esto no se trata de una rivalidad entre ciudades andaluzas de cuál es la mejor feria, esto va más allá. Y como andaluz deberías entenderlo 💚 #fyp #feriadesevilla2025 ♬ sonido original - Reichel

A l’altre bàndol, veus com la de @anndrewmartinez defensen les creadores de contingut:"Ja tot a la mínima és per criticar", mentre que altres, com @lasalseoentiktok, apunten que “busquen la polèmica, gràcies als haters s’han pogut pagar la casa”.

Qui tampoc es va quedar callada va ser la influencer Patrizienta, que criticava el que considera un hermetisme excessiu per part d’alguns sevillans: "Comença la batalla per veure qui és més sevillana. Em va encantar veure les nenes vestides i les famílies al carrer, però no puc amb aquest rotllo que la Feria és només pels sevillans. Quina murga, eh”. Patrizienta fins i tot ironitzava: "Doncs no vingueu a Madrid, que és nostre, no agafeu avions a Barajas, no vingueu als concerts ni als festivals, no?"

Mentrestant, el barri de Los Remedios, epicentre de la festa, s'ha convertit en escenari d’aquest xoc entre autenticitat i viralitat, mentre la xarxa es divideix entre els qui celebren la projecció internacional del vestit de gitana i aquells que denuncien que s’ha convertit en una disfressa de temporada per likes i seguidors.