Frank Cuesta ho confessa tot: no té càncer, mai ha rescatat animals i és «un personatge»

És una bomba al món de les xarxes socials i les plataformes. Frank Cuesta ha publicat un vídeo on confessa totes les vergonyes i els seus secrets en els darrers anys: ni té càncer, ni s'ha dedicat a rescatar animals de veritat i ni tan sols ha mostrat la seva personalitat real.

A través d'un comunicat molt estrany que ha llegit en veu alta davant la càmera, Cuesta, de 53 anys, ha fet saltar pels aires la comunitat digital castellanoparlant. "Ni soc veterinari, ni soc herpetòleg. Tinc coneixements que no bàsics d'animals, però tampoc són coneixements professionals [...] Tots els animals que tinc al santuari han estat comprats, podríem definir que és més una granja d'animals que un santuari", ha explicat, visiblement colpit.

Sense ni tan sols mirar a càmera, amb unes ulleres blanques que encara han afegit més surrealisme a l'escena, s'ha definit "com un personatge" i que tot plegat "se li ha escapat de les mans" perquè assegura que té "un greu problema de mitomania i ego".

"Mai he rescatat animals i ha estat tot part d'un xou que a poc a poc se me n'ha anat de les mans", ha deixat clar en el vídeo. "Els animals que han mort al santuari la majoria han estat per la meva pròpia negligència. Però la situació ha anat millorant des de fa un temps i intento aprendre'n més i millorar-lo cada dia", ha admès.

El Mundo ja va destapar el fet que Francisco Javier Cuesta Ramos, conegut com a Frank Cuesta, mai ha tingut cap mena de llicència professional veterinària a Tailàndia. Tampoc té cap mena de titulació per cuidar tots aquests animals. Una altra gravació va destapar la compra i venda d'animals per part del creador de contingut a un traficant local. Després d'haver-se omplert la boca contra les persones que es dedicaven a fer negoci amb la captura d'animals, el fet que es destapés aquest àudio ho va capgirar tot.

"Ves a Safari World i envia'm imatges, perquè podria comprar-los alguna cosa. Però no girafes. No vull girafes, són molt cares. Vull una mica més petit. Digueu-los que em manin animals barats. Amb tres cames, sense cap... Tampoc ànecs, un ànec m'ho menjo", deia en aquesta gravació. Les confessions no acaben aquí.

"No tinc càncer. Fa anys que tracto d'una mielodisplàsia, però no tinc càncer", ha confessat en una de les parts del vídeo. "Assumeixo la meva responsabilitat d'enganyar-vos a tots i demano disculpes públiques per haver-me aprofitat de tanta gent". Cuesta va rebre moltíssims diners a través de donacions de persones anònimes, seguidors dels seus canals i perfils, però també de personalitats dels ambients digitals.