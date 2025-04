Detinguda una influencer espanyola acusada de robar 400.000 euros en joies i diners a un empresari de Mèxic

La policia espanyola ha detingut la influencer Marta Hermoso i tres persones més després de ser acusades d'haver robat 400.000 euros a un empresari de Mèxic en un hotel de la capital del país centreamericà. La víctima és Enrique Abascal, de 43 anys.

Segons ha avançat El Mundo, la creadora de contingut espanyola va ser arrestada el passat 28 de setembre, assenyalada per uns fets que van ocórrer a l'hotel Wellington, situat al luxós barri de Salamanca de Madrid.

Tots els detinguts es troben ara en llibertat condicional i el cas es troba en fase judicial. L'advocat d'Hermoso, Juango Ospina, assegura en declaracions a la premsa que la policia de l'estat espanyol hauria comès "un error d'identificació" i afirma la innocència de la seva clienta.

"Existeix un error d'identificació de les dones que van estar al lloc dels fets el dia del robatori. La nostra clienta [Hermoso] no hi era. No es descarten diferents línies de recerca, però de moment cal ser prudents i que treballi la justícia", assenyala. El rotatiu madrileny relata que les càmeres de seguretat de l'hotel haurien gravat els quatre detinguts en una zona comuna de l'edifici.

A més, Hermoso, a través d'Ospina, vol deixar clar que ella "no es trobava en el lloc dels fets" en el moment que assenyalen les forces de seguretat de l'Estat i assegura que "no coneix cap de les tres persones que aparentment van participar en el robatori".