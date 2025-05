Qui és Chi, la persona que ha destapat tots els enganys de Frank Cuesta?

Les confessions de Frank Cuesta han sacsejat tots els racons digitals com un terratrèmol. El seu críptic comunicat a altes hores de la matinada ha capgirat el món de la creació de contingut de parla hispana: en un vídeo on confessa totes les vergonyes i els seus secrets en els darrers anys, Cuesta ha revelat que ni té càncer, ni s'ha dedicat a rescatar animals de veritat i ni tan sols ha mostrat la seva personalitat real.

Tot plegat va ser destapat per un dels col·laboradors que l'streamer i creador de contingut de 53 anys tenia en el seu suposat santuari de Tailàndia. Precisament en aquest vídeo on Cuesta ho admet tot es disculpa amb Chi, col·laborador a l'espai que l'espanyol tenia al país asiàtic. "Vull disculpar-me públicament amb en Chi i assumeixo completament la responsabilitat de l'odi que li va caure després de la meva detenció", ha explicat en el mateix vídeo.

"Sobre els rumors del fet que ell portava el tema dels diners del santuari, és tot fals. En tot moment jo sabia quants diners entraven en aquest compte i va ser la meva idea que les transaccions entressin a través d'un compte diferent", ha explicat. En Chi va ser el responsable de fer públics diversos missatges reveladors de Cuesta i altres gravacions on aquest s'interessava per la compra d'animals. Fins i tot l'espanyol parlava d'enverinar gats que mataven certes espècies que habitaven el suposat santuari.

🔥Ridículo histórico sobre el supuesto asesinato de animales de Frank Cuesta.🔥



El canal de tv Codigo 10 ha entrevistado a Chi sobre toda la polémica con respecto a Frank y los audios filtrados.



Nacho Adal el entrevistador le hace una pregunta directa y concreta: ¿Frank Cuesta… pic.twitter.com/8U4lFnRFuN — INCOsky (@INCOsky) May 6, 2025

Qui és en Chi, qui ha destapat a Frank Cuesta?

No coneixem ni el nom ni el cognom reals de Chi, un dels col·laboradors de Cuesta al recinte de Tailàndia i el principal responsable d'haver destapat totes les seves mentides. Ha aparegut en diversos programes de televisió i entrevistes amb altres creadors de contingut de premsa rosa, com el polèmic Javi Oliveira, per intentar aclarir què ha passat amb l'streamer espanyol. Chi ha estat qui ha guanyat la demanda contra Cuesta i, per això mateix, aquest ha hagut de fer el vídeo al seu canal.

"Jo trec la demanda i s'ha acabat", exposa a Oliveira a través d'una entrevista. Chi va exigir a Cuesta que fes el comunicat públic "per netejar la seva imatge", ja que l'havia acusat d'haver estat el responsable de denunciar-lo davant les autoritats. Per això mateix, Frank Cuesta admet al vídeo que va ser una altra persona desconeguda de Tailàndia qui el va exposar.

"En el seu moment vaig parlar malament d'en Chi perquè el seu projecte podia haver arribat a ser una competència per al meu negoci. I per motius de gelosia vaig començar a parlar-ne malament a l'esquena. De tot cor li desitjo el millor en el seu projecte si algun dia ho posa en marxa", ha explicat Cuesta al vídeo.