Instagram fa 15 anys: així ha canviat l'app que ho ha copiat (gairebé) tot

Quan Instagram va aparèixer el 2010, només permetia pujar fotos quadrades amb filtres vintage. Era el seu segell d'identitat. Però amb el temps, la plataforma va entendre que la creativitat no cabia dins d'un quadrat. Des del 2015, es poden publicar imatges verticals i horitzontals, i avui en dia el feed s'adapta automàticament a qualsevol format, tant per a fotos com per a vídeos. Un creixement que ha anat sempre de la de la còpia a les plataformes competidores.
La compra de Facebook
Instagram va ser fundat per Kevin Systrom i Mike Krieger el 2010. Només dos anys després, Facebook (ara Meta) la va comprar per 1.000 milions de dòlars. Aquesta adquisició va ser clau per al seu creixement global i per incorporar moltes de les funcions actuals, però també ha fet que Instagram segueixi l’estratègia de Meta, sovint més enfocada a la rendibilitat i al control de dades que no pas a la simplicitat original de l’aplicació.
L'era de les stories i les destacades
L'any 2016, Instagram va introduir les stories, inspirant-se en Snapchat. Aquest format, pensat per compartir moments efímers que desapareixen al cap de 24 hores, va transformar completament la manera de consumir contingut. A més, més tard es va incorporar la funció de poder fer directes de 60 minuts, una opció que van copiar de l'aplicació Periscope.
Així, en sis anys Instagram ja havia passat de les fotos quadrades i singulars, a un consum més accelerat, amb novetats diàries i caduques. Amb el temps, van arribar les stories destacades, que permeten conservar stories seleccionades al perfil. Aquesta opció ha convertit molts perfils en una mena de “web personal”, on es poden ordenar viatges, música, projectes o records.
Reels: la resposta a TikTok
El 2020, amb l'explosió de TikTok, Instagram va reaccionar creant els reels, vídeos curts i dinàmics amb música, efectes i edició senzilla. Els reels s'han convertit en el format estrella de la plataforma, impulsats per l'algoritme i amb una estratègia clara: retenir l'usuari amb contingut ràpid i addictiu. A banda també és una manera de fer la competència a TikTok, una xarxa social en auge. Avui dia, les fotos singulars del primer dia ja han passat a ser la rara avis de l'aplicació, i els mateixos usuaris prefereixen les stories i els reels.
Els vídeos ultra panoràmics i el nou feed
Després d'anys potenciant el format vertical, ara Instagram ha començat a donar espais als vídeos en horitzontal. És una aposta nova, pensada per creadors de contingut audiovisual més professionals. Un format que amplia les possibilitats creatives de creadors i marques. A més, el feed també ha canviat: les stories apareixen dins de la pantalla principal, barrejades amb reels i publicacions, creant una experiència més contínua i menys separada per formats.
Una altra funció recent és la possibilitat de republicar contingut d’altres usuaris al mateix perfil, una mena de “retuit” a l’estil X. Fins ara, només es podia compartir contingut a les stories, però aquesta nova eina amplia la interacció dins del feed principal.
Xats i ubicacions en directe
Els missatges directes (DM) han evolucionat fins a convertir-se en un sistema de comunicació complet: permeten enviar fotos, vídeos, reaccions i, des de fa poc, ubicacions en directe. Aquesta novetat s’ha integrat amb el nou mapa d’Instagram, que permet veure on són els amics, si així ho volen, i descobrir contingut relacionat amb llocs concrets. Tot i ser opcional, la funció ha generat debat sobre la privacitat i la seguretat dels usuaris més joves.
Què en queda de l’Instagram d’abans?
En quinze anys, Instagram ha passat de ser una aplicació per compartir fotos amb amics a una xarxa on conviuen creadors, marques, influencers i usuaris de tot el món. Avui, ja no és només una app de fotografia, sinó un ecosistema visual total. Però molts es pregunten si, entre tantes novetats i algoritmes, no s’ha perdut una mica aquella essència de compartir, simplement, un moment.