Així pots desactivar la nova funció d'Instagram que comparteix la teva ubicació

La nova funció d'Instagram pot estar causant maldecaps a més d'una persona. Aquesta actualització s'anomena Friends Map i permet veure la ubicació en directe dels teus contactes mentre utilitzen l’aplicació. La nova opció apareix en la pantalla dels xats i es representa amb una icona de globus terraqüi.
Quan s'activa aquesta funció es mostra un mapa interactiu amb la ubicació en temps real dels usuaris que decideixen compartir-la. L'objectiu és compartir els llocs i espais que els teus amics destaquen amb una etiqueta al mapa.
Pels usuaris d'Apple, aquesta funció per compatir la ubicació dels teus contactes no és nova, ja que iPhone incorpora aquesta utilitat en tots els dispositius. Tot i això, pels usuaris de l'aplicació que s'han trobat amb la nova funció ja activada i no la volen, han de desactivar-la seguint unes senzilles passes.
Com desactivar-la?
Per desactivar completament la funció, cal revisar els permisos d’ubicació al dispositiu mòbil. Tant en iOS com en Android, és a dir, Apple o Android, has d'accedir a la configuració del teu dispositiu, que normalment es representa amb una icona d'un engranatge, i buscar l'aplicació "Instagram".
Una vegada dins, s'ha de buscar "Permisos d'aplicacions" o buscar en "Privadessa i seguretat" una opció que sigui similar a aquesta per poder accedir als permisos que hem concedit a l'aplicació quan la instal·lem al dispositiu.
Després, has de buscar "Ubicació" o "Localització" i triar l'opció que vulguis entre les que ofereix perquè Instagram pugui accedir a la teva ubicaicó. Si el que vols es eliminar l’accés de l'aplicació a la geolocalització tria "Mai" o "Preguntar sempre".