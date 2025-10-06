Spotify et millora el pla gratuït: aquests són els canvis immediats

Spotify actualitza un dels seus plans més utilitzats: el gratuït. Els canvis suposaran millores significatives per a milions d'usuaris arreu del planeta. A Catalunya, desenes de milers de persones fan servir l'eina musical per escoltar molt contingut -siguin àlbums, pòdcasts o altres elements audiovisuals- sense pagar cap abonament mensual. Ara, però, perdran una d'aquelles característiques que tant feia pujar la mosca al nas a molts consumidors: adeu a les cançons aleatòries al pla gratuït.
Els usuaris podran triar les cançons i escoltar-les de manera immediata. Fins ara només podien consumir temes en mode aleatori, dins dels àlbums, i com a màxim saltar fins a sis vegades per hora. La restricció era important i milions d'usuaris feia anys que reclamaven equiparar-se a altres serveis i plataformes de reproducció. Això sí: els anuncis no marxaran. Després de certes cançons, com és habitual, en saltarà un abans de seguir amb les reproduccions.
D'altra banda, no cal cantar victòria de manera tan contundent. La mesura de poder triar cançons en el pla gratuït no és infinita. Des d'Spotify han puntualitzat, en la seva presentació de les millores, que existirà una espècie de límit diari que restringirà aquesta "llibertat" o el temps "sota demanda". Un cop superat, tot tornarà al que la majoria coneix: restricció de sis salts per hora i a través dels àlbums. Com un petit testatge, vaja, del que podrien aconseguir si paguessin una quota.
Els canvis per a les persones que no paguen Spotify
La plataforma busca moure's de manera estratègia per intentar que els més de 430 milions d'usuaris que fan servir l'app de manera gratuïta intentin seguir a Spotify o passin a un pla de pagament. Els ingressos publicitaris han descendit de manera significativa en tots els mercats mundials en els quals està immers Spotify i la companyia necessita mantenir usuaris al seu servei.
Quines seran les millores? El llistat és curt, però destaca per les novetats de "moviment" i "reproducció" que permetrà als usuaris que no paguen absolutament res.
- Escoltar de manera immediata cançons, àlbums, pòdcasts o altres episodis de manera immediata.
- Hi haurà una restricció de temps límit cada dia de l'anterior mesura, però mentre estigui vigent, es podran escoltar els continguts "tantes vegades com es vulgui".
- Es poden obrir enllaços de cançons compartides i reproduir-les a Spotify. Això obre moltes possibilitats per a usuaris nous que arribin des de xarxes socials com Instagram.
- Podran crear llistes de reproducció, afegir cançons i editar-les.
La funció intel·ligent per als Prèmium
Spotify va idear fa temps una funció intel·ligent només disponible en la versió Premium, de pagament. Es tracta del mode aleatori intel·ligent, que barreja recomanacions perquè la sessió no es torni monòtona. Però, com s'activa aquesta funció? Simplement, cal prémer dues vegades -i no una- al símbol d'aleatori (les dues fletxes creuades) i, aleshores, s'activarà aquesta opció en què la intel·ligència artificial se centrarà a buscar alternatives variades.
La IA gaudeix de cert protagonisme a la majoria de les plataformes de reproducció d'àudio, ja sigui en les millores de rendiment per a l'usuari com en els algoritmes per a recomanar temes, àlbums o programes de pòdcast que podrien interessar als consumidors.