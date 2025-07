Laia Estrada estripa una foto de Felip VI al Parlament

La diputada de la CUP Laia Estrada ha estripat una foto de Felip VI de cap per avall des del faristol del Parlament. Ho ha fet en el marc del debat d'una moció presentada aquest dijous pel PPC sobre la "debilitat" de l'Estat a Catalunya. Estrada ha recordat que l'actual Rei d'Espanya "és fill d'un borbó que va ser nomenat per un dictador" i ha reivindicat que "Catalunya no té rei".

🔴Laia Estrada estripa una foto de Felip VI al Parlamenthttps://t.co/Ke6GT8k7EB pic.twitter.com/ATwEomzPwx — NacióDigital (@naciodigital) July 17, 2025

Un cop finalitzada la seva intervenció, PPC i Vox han denunciat el gest d'Estrada i han reclamat que es "respecti" la corona. El diputat de Vox Joan Garriga ha acusat la diputada "d'incomplir amb el reglament del Parlament", però Estrada ha respost que "només faltaria" que no pogués expressar el seu rebuig a la corona"."Ja us agradaria que callésim", li ha dit.