La progressista Ana Ferrer s'aparta de la cursa per la presidència de la sala penal del Suprem i deixa via lliure al candidat conservador

La magistrada del Tribunal Suprem Ana Ferrer ha renunciat aquest dijous a presidir la sala segona de l'alt tribunal espanyol, la sala penal, cosa que deixa la porta oberta al candidat conservador, Andrés Martínez Arrieta, segons ha avançat el diari 'El País' i ha confirmat l'ACN. Segons el diari, la magistrada Pilar Teso també ha retirat la seva candidatura a la sala tercera, la contenciosa-administrativa, cosa que també deixa via lliure a la candidatura del conservador Pablo Lucas. En una carta, avançada pel diari 'El País' i a la qual ha tingut accés l'ACN, Ferrer assegura que la seva candidatura "sempre ha estat marcada per un interès de servei públic". "Més enllà de fer valer la presència de la dona optant a un lloc fins al moment només ocupat per homes", el seu principal impuls, diu, ha estat contribuir a millorar el funcionament de la sala aprofitant la seva experiència jurisdiccional i de gestió, d'acord amb el pla d'actuació que va acompanyar a la sol·licitud. L'avalen més de 10 anys com a magistrada de la sala i més de 40 a la judicatura, recorda, a més del "suport sense objeccions de la sala govern d'aquest tribunal".