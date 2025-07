Tercer expedient del dia: Brussel·les avisa Espanya per no actualitzar la llei contra el blanqueig i la reducció de l'IVA

La Comissió Europea ha obert un altre expedient a Espanya pel retard a l'hora d'aplicar les modificacions normatives sobre el blanqueig de capitals i per haver adaptat de forma incompleta l'aplicació d'altres mesures introduïdes pel reglament sobre transferència de fons. El govern espanyol té ara dos mesos per respondre la carta, però sí la Comissió considera que les explicacions són insuficients podrà decidir elevar el cas davant del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE). Conjuntament amb Espanya, la Comissió també ha expedientat Bèlgica, Polònia i Portugal pels mateixos motius.

Aquesta norma sobre les transferències de fons substitueix i amplia l'àmbit d'aplicació de l'anterior reglament sobre la informació que acompanya a les transferències de fons i modifica la directiva contra el blanqueig de capitals. L'objectiu d'aquesta reforma és introduir nous requisits per a prevenir millor el blanqueig de capitals mitjançant l'ús indegut de criptoactius.

Tres en un dia

Per altra banda, el tercer toc d'atenció del dijous ha estat que la Comissió Europea ha fet arribar a Espanya una alerta sobre la transposició de les directives sobre la reducció de l'IVA. Segons l'executiu comunitari, aquestes regulacions -que permeten als estats reduir l'IVA i fins i tot suprimir-lo per a certs productes essencials- s'haurien d'haver traslladat a la llei nacional abans del 31 de desembre de 2024.

En aquest cas, Brussel·les ha emès un dictamen motivat -també contra Bèlgica, Bulgària, Grècia i Romania- que obre un període de dos mesos perquè el país prengui les mesures necessàries per posar remei a la situació. Si les accions d'Espanya es consideren insuficients, la Comissió pot portar el cas a la justícia europea i sol·licitar la imposició de sancions financeres.

Aquests dos tocs d'atenció se sumen a l'obertura d'un procediment d'infracció que ha obert la Comissió Europea contra Espanya per haver intervingut en l'opa del Sabadell. Des de la Comissió Europea es considera que la llei espanyola contravé els tractats de la UE sobre la defensa de la competència.

Dos avisos més

En la mateixa línia que la directiva sobre l'IVA, l'executiu comunitari també ha emès aquest dijous dos dictàmens motivats més contra Espanya per reglaments vinculats a l'àmbit econòmic. En primer lloc, la Comissió considera que l'Estat no ha transposat correctament la directiva que permet a les pimes comercialitzar els seus béns i serveis sense aplicar l'IVA, alleugerint així les seves obligacions en matèria impositiva.

L'altre avís fa referència a la no transposició d'una directiva europea que obliga els estats a identificar entitats que es considerin "crítiques" per al desenvolupament de l'activitat econòmica. Segons la Comissió, aquesta norma té com a objectiu "garantir la prestació de serveis essencials per a la societat i l'economia de la UE en sectors clau com l'energia, el transport, la salut, l'aigua, la banca i les infraestructures digitals".