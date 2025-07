L'empresari Joseba Antxon desvincula Cerdán de Servinabar i nega comissions il·legals, però reconeix pagaments a Koldo

Antxon Alonso, l'administrador únic de l'empresa investigada en la presumpta trama del cas Koldo Servinabar, ha negat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem haver pagat comissions il·legals a canvi d'adjudicacions d'obres públiques, tot i que ha admès pagaments a Koldo García per intermediacions en projectes de construcció privats anteriors al 2017 i a l'arribada del PSOE al govern espanyol. També ha desvinculat l'exsecretari d'Organització socialista Santos Cerdán de Servinabar.

Durant el registre del domicili d'Antxon, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va trobar una escriptura que assenyalava que Cerdán era amo del 45% de Servinabar, la qual cosa establiria una relació definitiva entre el càrrec públic i l'empresa adjudicatària. Si bé, Antxon ha ratificat la versió de Cerdán que diu que mai van entregar el document al notari i, per tant, no es va fer efectiu en cap moment.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que, en la seva declaració com a investigat, Alonso ha defensat que ell sempre ha estat el soci únic de Servinabar. Així, ha negat la validesa al contracte privat de compravenda trobat per la Guàrdia Civil on consta que Cerdán va adquirir 1.350 participacions (45%) d'aquesta empresa per 6.000 euros. Una empresa que va aconseguir obres del govern de Navarra del PSOE amb un cost de més de 75 milions d'euros.

Segons Alonso, aquest contracte va ser una mena d'esborrany que es va elaborar el 2015, quan Cerdán es va plantejar deixar la política pels mals resultats aconseguits pel PSOE a Navarra. Tots dos van fer aquest document establint les que serien les condicions, però aquest paper mai va arribar a tenir validesa perquè el socialista va decidir continuar en política, ha relatat. "Vam firmar", va admetre Cerdán en una declaració judicial, però "durant el cap de setmana" ho va parlar amb la seva dona, que li va dir que no abandonés la política.

Així, l'empresari ha afirmat que no van anar junts al notari, que Cerdán no li va pagar els 6.000 euros per adquirir les participacions i que el mateix exdiputat va trencar la còpia del contracte. Alonso ho va guardar, segons ha apuntat, com també emmagatzema altres documents de més de 20 anys d'antiguitat.