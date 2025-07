Els badalonins aproven amb un 6,29 el mig mandat d'Albiol i elogien la gestió de la «immigració il·legal»

Aprovat a mig mandat. Els badalonins puntuen amb un 6,29 de mitjana els dos darrers anys de Xavier Garcia Albiol al capdavant de l'Ajuntament de Badalona. Un 65,5% de la població valora la gestió com a positiva, un 12,3% l'aprova i un 19% la suspèn.

Ara bé, la mostra no és del tot representativa. L’enquesta telefònica s’ha fet a 1.500 persones d’un total de més de 220.000 habitants, cosa que representa menys del 0,7% de la població. L’estudi, realitzat per l’empresa Opinòmetre es va fer entre el 10 i el 17 de juny.

Entrant en detall, el 41,4% dels enquestats pensa que la ciutat ha millorat en els darrers dos anys, mentre que pràcticament són els mateixos qui pensen que ha empitjorat (27,8%) que qui creu que continua igual (28,7%). Mirant el futur, més de la meitat (53,4%) creuen que la ciutat evolucionarà mentre que el (22,8%) pensa que anirà a pitjor.

La inseguretat com a principal problema

Tot i que hi ha diferències entre els barris, pel global de la ciutat la inseguretat (17,8%) és el principal problema, seguit de la falta de neteja (14,9%). La immigració és el tercer problema (12,2%), tot i que el percentatge varia en funció del barri. La tesi d'Albiol per justificar la diferència és que "a determinats barris pateixen un problema greu per la manca d'adaptació de costums d'alguns immigrants, incompatibles amb la nostra manera de viure".

Tot i que l'apartat en què millor valoració rep Albiol és en el de la gestió de l'ocupació il·legal. Un 65,9% està d'acord amb les polítiques de l'alcalde, pel 21,6% que hi està en contra i el 6,7% que no s'hi posiciona. Albiol ha anat penjant en els darrers mesos vídeos a xarxes enfrontant-se verbalment amb suposats ocupes il·legals.

Albiol ha penjat un vídeo a xarxes felicitant-se pels resultats. "Molt agraït per la confiança majoritària dels veïns, que ens anima a continuar treballant en la mateixa direcció sent plenament conscients de tot el que encara tenim per fer", ha dit, remarcant que la franja on tenen més suport és entre els 15 i els 29 anys.