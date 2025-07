Albiol demana a Junts que s'uneixi a la moció de censura contra Sánchez: «Escoltin els votants i el carrer»

L'alcalde de Badalona i president del congrés del PP que es va celebrar aquest cap de setmana, Xavier García Albiol, ha demanat a Junts que "escolti els votants i el carrer" i "no tant els seus interessos" perquè, si ho fan, s'adonaran que la gent "vol un canvi de rumb al país". En una entrevista a TV3 Albiol ha reclamat a la formació presidida per Carles Puigdemont que s'uneixi a una moció de censura contra Pedro Sánchez i, a més, s'ha mostrat obert a tancar-hi pactes puntuals en àmbits com l'econòmic. Segons ha dit, si s'actua "dins de la Constitució" es pot arribar a acords "favorables per a tothom". Albiol ha explicat que ell mateix ha mantingut contactes amb dirigents de Junts per la seva condició d'alcalde de Badalona i ha defensat que amb aquesta formació "s'hi pot parlar" malgrat les "grans diferències" en l'eix nacional. També ha assegurat que al PP "mai ningú ha dit seriosament que Junts flirtejava amb el terrorisme".