Illa carrega contra Aznar: «És vergonyós amenaçar amb la presó qui pensa diferent de tu»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra l'expresident del govern espanyol José María Aznar per les declaracions d'aquest cap de setmana al congrés nacional del PP. En una entrevista a RNE, Illa ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha assegurat que "és vergonyós amenaçar amb la presó qui pensa diferent de tu". Concretament, Aznar va criticar la política d'aliances de Sánchez i la llei d'amnistia, i ha dit que "si pactes amb criminals, no et pot sorprendre acabar a la presó". Illa ha advertit que són "greus" les "amenaces" d'Aznar. "Davant les amenaces, alguns no ens atemorim, sinó que ens encoratgem", ha afirmat, i ha denunciat un "assetjament" cap al govern socialista.

També ha estat crític amb les afirmacions de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Sembla que trobi a faltar el terrorisme al País Basc i el secessionisme a Catalunya", ha dit el president, que ha lamentat que Ayuso "treballi per incentivar" la divisió a l'Estat. "Nosaltres treballem per resoldre-ho", ha assegurat. Illa ha carregat també contra les crítiques d'Ayuso a la llengua català. "Cantar en català és provincià? Josep Pla, Salvador Espriu... no és patrimoni de tots els espanyols?", s'ha preguntat, i ha assegurat que aquestes actituds no ajuden a construir "un país de tots".

Illa ha admès que el clima polític ha millorat a Catalunya, però no passa el mateix a Madrid o a la resta de l'Estat. "Alguns tenen interès en què no millori", ha dit, i ha criticat que el PP tingui interès a "generar soroll i crear un clima de molta tensió". "Jo no estic en això i el govern espanyol tampoc", ha assegurat. Un dels elements que genera controvèrsia, encara avui, és la llei d'amnistia, avalada recentment pel Tribunal Constitucional. "Puc entendre que hi hagi gent que dubtés de l'amnistia, però avui no ho entenc. La llei ha estat bona per Catalunya i per Espanya, perquè ha generat convivència i retrobament, i és constitucional", ha dit.

El president de la Generalitat és un dels puntals de Sánchez, tant pel que fa a l'amnistia com en la gestió dels casos de corrupció que envolten el PSOE. Aquesta ha estat la qüestió central del comitè federal socialista d'aquest dissabte. Illa, que considera correctes les decisions que s'han pres, ha destacat la "determinació" del secretari general del PSOE. "Hem tingut un episodi dolorós, però hem reaccionat amb contundència i això no embrutarà set anys d'obra de govern, ni l'interromprà, ni ens farà perdre confiança en la noblesa de la bona política", ha indicat. Si apareixen noves informacions, Illa ha garantit que es prendran decisions.