El Consell de Garanties qüestiona que el Govern aprovi per decret la taxa turística i l'impost als grans tenidors

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) qüestiona que el Govern hagi aprovat a través de decrets llei l'augment de la taxa turística i de l'impost de transmissions patrimonials en la compra d'immobles per part de grans tenidors. Són les conclusions de dos dictàmens sobre el decret llei 5/2025 de mesures urgents en matèria fiscal i el decret llei 6/2025 de mesures urgents en matèria de l’impost sobre les estades en establiments turístics, tots dos a petició de Junts. L'òrgan consultiu recomana al Govern tramitar-los com a projecte de llei perquè no veu "necessitats extraordinàries i urgents" que justifiquin la via del decret.

La portaveu de Junts, Mònica Sales, va dir precisament això en el seu moment. Va argumentar que no hi ha "cap motiu d'urgència" perquè aquestes propostes es tramitin a través de decrets, i que haurien de ser projectes de llei. Sales considera que el Govern vol legislar "a cop de decrets i saltant-se el tràmit ordinari".

Fonts del Govern asseguren que estudiaran "amb profunditat" els dos dictàmens. No és la primera vegada que passa. L'òrgan ja va criticar que l'executiu socialista optés per la via del decret per regular qüestions d'habitatge i urbanisme, i demanava tramitar-ho com a projecte de llei amb els mateixos arguments que utilitza ara. En aquell cas, qui va impugnar la iniciativa va ser ERC.