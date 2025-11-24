El pla director de l'ampliació del Prat admet que caldrà una «profund anàlisi de les repercussions» ambientals

Aena ha publicat la licitació per la redacció del nou pla director de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona – el Prat, un pas més per posar en marxa l'ampliació de la infraestructura. El document admet que caldrà una "profunda anàlisi de repercussions" ambientals, ja que "gran part" de les actuacions es plantegen en un espai que forma part de la Xarxa Natura 2000.
Per aquest motiu, inclou un pla de mesures compensatòries. El text també contempla la possibilitat d'estudiar l'impacte ambiental de totes les alternatives possibles per ampliar la capacitat, com ara una pista sobre el mar, opció que havia perdut pes els últims anys. El contracte té un pressupost de 4,45 milions d'euros (sense IVA) i una durada màxima de cinc anys.
El pressupost de la licitació, publicada en els darrers dies, supera el mig milió habitual perquè, com va explicar fa uns dies el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, es necessiten "assessories tècniques importants". El pla director serà el document que definirà els canvis que s'han de fer en els pròxims anys en la infraestructura. La licitació està oberta fins al 17 de desembre.
Del plec de prescripcions tècniques ressalta que inclou diversos annexos on es detallen qüestions relacionades amb el medi ambient. El document precisa que s'hauran d'avaluar les repercussions sobre els espais protegits de la Ricarda i el Remolar i apostar per l'alternativa "amb menor afectació" sobre aquests.
En cas que totes les alternatives plantejades siguin "desfavorables", indica que s'haurà d'elaborar un document que empari l'ampliació sota "raons imperioses d'interès públic de primer ordre". Aquestes podrien ser de tipus econòmic i social (relacionades amb el PIB o l'ocupació), territorial (vinculades a la cohesió) o "estratègiques".
A més, contempla la "necessitat" d'estudis hidrològics i requereix prestar "especial atenció" a les espècies catalogades, fent-ne un "cens específic". “S’hauran de contemplar de forma precisa el nombre d’individus de cada una de les espècies presents a la zona d’afectació i entorn proper, zones d’alimentació, trànsit, cria, etc”, assenyala el text.
Una primera proposta de mesures compensatòries
Per tot plegat, el pla director haurà d'incloure una proposta "preliminar" de mesures compensatòries per presentar a la Comissió Europea. Aquest dilluns la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela, ha precisat en un acte a la Cambra de Comerç de Barcelona que aquest és un element "una mica especial" per "l'alta protecció mediambiental" dels terrenys on es troba la infraestructura.
El text també afegeix que si es plantegessin altres alternatives per ampliar la capacitat que ara no estan sobre la taula, com ara amb una pista sobre el mar, s'haurien de dur a terme les mateixes documentacions tècniques i ambientals. “Si es plantegen alternatives en altres àmbits s’haurà de fer la corresponent anàlisi de forma anàloga (per exemple, l'alternativa d'una pista en el mar)”, indica el document.
Fonts d’Aena han detallat que ara mateix l’ampliació amb una pista sobre el mar no és una alternativa sinó “un exemple hipotètic". La gestora de la infraestructura ha assegurat que "en cap cas es planteja" aquesta opció per ampliar la capacitat de l'aeroport sinó que es fa servir com a exemple per detallar que els estudis d'impacte ambiental s'haurien de realitzar en totes i cadascuna de les alternatives que es plantegessin.
En aquesta línia, cal recordar que la pista marítima al Prat és una possibilitat que fins i tot va rebutjar el Parlament el 2023 i que també ha topat amb l’oposició d’alcaldes del Baix Llobregat, que la qualificaven d’”absurda” i “absolutament inviable”.
Anàlisi del tràfic
A banda dels aspectes mediambientals, el plec també detalla que el nou pla director haurà d'incloure una anàlisi del tràfic de l'aeroport, on es detallin les característiques i la previsió de demanda de passatgers, operacions i mercaderies, detallat per països, rutes, companyies i terminals, entre altres aspectes. En aquesta línia, s'analitzaran les "necessitats d'espais, equipament i infraestructures a desenvolupar" per tal de satisfer la previsió de demanda a curt, mig i llarg termini.
Les obres per ampliar l'aeroport del Prat estan previstes a partir del 2029. Precisament aquest dilluns la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reivindicat l'"aposta clara" del Govern per aquesta mesura. "Si volem estar connectats amb el món necessitem créixer", ha afirmat.