Els Comuns acusen ERC de presentar una proposta de taxa turística «calcada a la de Junts, el PP i Foment»

Els Comuns estan "sorpresos i decebuts" per la proposta d'ERC sobre la taxa turística. Així ho ha expressat el seu portaveu, David Cid, en declaracions a l'ACN, en què ha acusat els republicans de fer un plantejament "calcat" al que farien Junts, el PP, Foment i el seu president, Josep Sánchez Llibre, i les patronals hotelera i turística. Cid considera que la proposició de llei d'ERC rebaixa l'acord entre Govern i Comuns, però també l'import turístic actual en hotels de luxe, pel qual ha instat la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, a negociar les esmenes d'un text que es debatrà i votarà al ple de la setmana vinent.

"Volem entendre per què rebaixen el que es paga en hotels de cinc estrelles en plena temporada d'esquí", ha reblat Cid, que ha dit que no esperava "en cap cas" una proposta d'ERC que no es correspon amb el que defensaven "fins ara", que els turistes contribuïssin "una mica més" amb les polítiques d'habitatge. En aquest sentit, ha posat com a exemple que, si una família ara paga tres euros per nit en un hotel de cinc estrelles a Vaquèira, passarien a pagar-ne dos.

"No té cap sentit que s'erigeixin en portaveus de la patronal", ha afegit Cid, que insta el grup de Josep Maria Jové i Capella a negociar amb els grups d'esquerres el contingut del text. Així, ha subratllat que la taxa turística ha de servir per recaptar els recursos que la Generalitat necessita per destinar, per exemple, a polítiques d'habitatge. "Hem de veure quines esmenes vol concretar ERC", ha apuntat, alhora que ha demanat que no siguin propostes que vagin en la línia del que defensa Sánchez Llibre o les patronals hotelera i turística.

El decret llei 6/2025 pel qual s'adopten mesures urgents en matèria de l'impost sobre les estades en establiments turístics es tramitarà finalment com a projecte de llei i el Parlament votarà el text durant el ple de la setmana que ve. Capella va defensar dimarts passat la seva proposició i va considerar que l’estat actual de la taxa està pensat només per a Barcelona i té "unes externalitats en clau negativa" a la resta de Catalunya. Per això, ERC ha proposat que la normativa d'aquest impost tingui en compte "el país sencer". La portaveu d'ERC va argumentar que la temporada turística a la capital és pràcticament de tot l'any, mentre que en moltes poblacions del país no és així, per la qual cosa la normativa podria afectar llocs de feina i el manteniment d’establiments.