Els contractes de lloguer de temporada arriben a màxims històrics a Barcelona

Una nova anàlisi comptabilitza més contractes de lloguer temporada que mai a Barcelona. Durant el quart trimestre de l'any passat, el 26,3% dels nous arrendaments signats van ser temporals, segons els registres oficials. La dada suposa un fort impacte en el mercat real de l'habitatge, ja que fa temps que s'assumeix que hi ha molts lloguers de temporada que no arriben a formalitzar-se mai davant l'Institut Català del Sòl (Incasòl) i, per tant, deixen una xifra negra difícil d'aclarir. Ara, però, les dades constatables als registres públics revelen un nou rècord. Així, s'eleva lleugerament el registre anterior, el del tercer timestre de 2024, que ja situava el percentatge de contractes per mesos en el 25,5% respecte al total d'arrendaments.

Ara, en mig d'un nou impuls regulador d'aquest tipus de lloguer, les xifres tornen a evidenciar com s'ha anat apropant el sector immobiliari a aquesta modalitat, especialment a partir de la contenció de rendes aplicada a Catalunya, ja que de moment permet esquivar el topall que sí que afecta els arrendaments de llarga durada. De fet, al primer trimestre del 2023 no s'arribava al miler de contractes temporals signats a Barcelona, mentre que el darrer trimestre del 2024 ja n'hi havia el triple: 2.727 arrendaments de menys d'un any.

Aquesta tipologia pensada inicialment per a cobrir necessitats d'inquilins de pas -estudiants, professionals que han de fer una estada breu al país o persones amb tractaments mèdics complexos- ha acabat mutant en un calaix de sastre que ha permès la picaresca. Això, juntament amb l'auge de la capital catalana com a territori atractiu per als nòmades digitals, especialment després de la pandèmia, hauria disparat l'existència d'aquests contractes. Aquestes són dues de les idees que presenta l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona com a explicació per a l'increment substancial dels lloguers de temporada els darrers dos anys. I així ho plasmen a l'Informe de seguiment semestral de la Zona de Mercat Residencial Tens (ZMRT) a la capital catalana.

Mentrestant, l'Estat ha fet uns primers passos tímids per evitar el frau en el lloguer de temporada -amb una norma que, de moment, només s'aplicaria als anuncis que es facin per plataformes com Booking o Airbnb, tal com va avançar Nació- i la Generalitat prepara ha un projecte més contundent però que encara s'està negociant políticament. La idea acordada pel PSC, ERC, Comuns i CUP, però, contempla l'arribada d'un topall als contractes temporals idèntic al que ja afecta als pisos amb arrendaments de cinc anys o més.

El mercat del lloguer permanent: més barat, menys contractes

En el mateix sentit, el nou informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona permet veure com es manté la tendència advertida anteriorment, arran de la regulació catalana dels lloguers: el preu mitjà dels nous contractes es manté congelat, i fins i tot es redueix lleugerament, mentre que el nombre de contractes signats també cau. Si el 2024 va començar amb els 1.193 euros mensuals de mitjana per llogar un pis a la ciutat, l'any va acabar amb una xifra de 1.117 euros de mitjana. Això suposa una reducció del 6,4% del preu entre el primer i el darrer trimestre de l'any, amb l'entrada en vigor de la contenció de rendes com a fet diferencial.