El Consell de Garanties, en contra del decret llei per ajornar la pujada de la taxa turística

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminat en contra del segon decret llei de pròrroga de la taxa turística, que el Govern va aprovar el 13 de maig, sis dies després que el Parlament tombés el primer en el mateix ple que sí que va aprovar l'augment del tribut.

Junts va anunciar el 20 de maig que duria aquest segon intent de blindar l'ajornament al CGE tal com havia fet amb el primer, tot criticant que el Govern tirava "pel dret" i "persistia en l'error" de "governar el país a cop de decret". Aquest dilluns l'àrbitre de l'Estatut ha considerat -en un dictamen que no és vinculant- que no hi ha "necessitat extraordinària i urgent" per tramitar la mesura, el mateix argument que amb el primer decret llei.

Al ple del 7 de maig el Parlament va aprovar l'augment de la taxa turística, però va rebutjar el decret que n'ajornava l'entrada en vigor prevista per a set dies abans, l'1 de maig. Arran d'això, i per "donar seguretat jurídica i confiança" al sector -un sector que va mostrar el malestar davant del desconcert sobre si havia d'aplicar la nova taxa, que ara com ara continua vigent-, el Govern va aprovar en el Consell Executiu del 13 de maig un nou decret per intentar tirar endavant l'ajornament del tribut.

És aquest nou decret el que ara topa amb el no del Consell de Garanties Estatutàries, que per bé que no és vinculant, donarà més arguments als grups contraris a la mesura per votar-hi en contra. De fet, Junts ja va recórrer el primer decret llei, i tal com recordava la portaveu del partit, Mònica Sales, el 20 de maig, el Consell també "els va donar la raó". A més, ho va fer amb el mateix argument. "El CGE ja va advertir al Govern que no hi havia cap urgència acreditada per regular la taxa a través d'un decret", sinó que "havia de ser un projecte de llei", deia Sales aleshores.

Val a dir que el primer decret llei va caure pel vot contrari dels Comuns i de Junts. Ara, el PSC ha pactat amb els de Jéssica Albiach que part de la recaptació de la taxa turística anirà destinada a polítiques d'habitatge, fet que hauria d'assegurar al gabinet de Salvador Illa els vots dels diputats dels Comuns quan la norma es debati a la cambra catalana, fet que es preveu per a aquest mes de juny.