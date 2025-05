El Govern torna a ajornar l'increment de la taxa turística per donar «seguretat jurídica» al sector

El Govern ha aprovat aquest dimarts un nou decret per corregir la decisió del Parlament i tornar a ajornar l'increment de la taxa turística, que s'haurà de convalidar, de nou al Parlament en un termini de 30 dies. El consell executiu ha aprovat aquest nou decret després que l'últim ple rebutgés el text que ajornava l'entrada en vigor de la nova taxa del maig a l'octubre. Així, el Govern vol demorar l'aplicació del nou import que estableix el decret pactat amb els Comuns -que el Parlament va aprovar i tramitar com a projecte de llei-, que preveu que l'impost turístic dupliqui i en alguns casos tripliqui l'import aprovat el 2017, i que hauria d'entrar en vigor de manera immediata, aquest mes de maig.

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat en la roda de premsa posterior al consell executiu que el nou decret busca "donar seguretat jurídica" al sector turístic mentre es debaten els canvis de la llei al Parlament. Així, si el ple avala el decret, la nova taxa turística entrarà en vigor el primer període de liquidació després que la llei quedi definitivament aprovada. El termini inicialment plantejat per a l'endarreriment de la mesura era el mes d'octubre. Ara, el Govern no assegura que es pugui complir aquest termini perquè dependrà de quan finalitzi la tramitació parlamentària: "Esperem que sigui el més ràpid possible", ha reblat Paneque.

"L'escenari amb què treballa el Govern és que s'aprovarà i que, per tant, s'atengui el marc de responsabilitat i de seguretat jurídica", ha dit la portaveu. Per poder aprovar el decret, la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, està negociant amb els grups parlamentaris, negociacions a què Paneque ha evitat fer referència apel·lant a la "prudència". El Govern negocia, principalment, amb els Comuns, que van rebutjar l'ajornament de la taxa turística i que ara demanen que els 59 milions d'euros que calculen que es deixaran d’ingressar amb la demora de la pujada de la taxa turística fins a l'octubre i que es destinin a polítiques d'habitatge. En concret, els Comuns exigeixen que 30 milions siguin per als ajuntaments i els altres 30 per a la Generalitat, i també demanen el compromís del Govern de què la nova taxa entrarà en vigor aquest 2025.

El ple del Parlament va validar dimecres el decret del Govern pactat amb els Comuns que preveu que l'impost turístic dupliqui -i en alguns casos tripliqui- l'import aprovat el 2017, que en el cas dels hotels de cinc estrelles de Barcelona passaria de 2,25 a 7 euros, i dels 2,25 als 6 euros a la resta de Catalunya. Els habitatges d'ús turístic duplicaran la taxa a tot el territori i els vaixells amb estades de menys de 12 hores passaran a pagar 6 euros per dia. En contra del criteri del Govern i del sector, la cambra va rebutjar ajornar l'entrada en vigor d'aquesta nova taxa i, per tant, va quedar vigent des d'aquest mes de maig, generant "sorpresa" en l'executiu i "inseguretat jurídica" en el sector.