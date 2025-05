Junts intenta frenar l'increment de la taxa turística

El grup parlamentari de Junts ha presentat una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el segon decret de pròrroga de la taxa turística aprovat pel Govern la setmana passada, que ajorna l'entrada en vigor de l'impost fins a l'octubre. Junts ja va recórrer el primer decret de l'executiu de Salvador Illa i l'òrgan consultiu va recomanar al Govern tramitar els decrets per projecte de llei. "Aquest òrgan ja va advertir el Govern que no hi havia cap urgència acreditada per regular la taxa turística a través d'un decret. El PSC persisteix en l'error", ha assegurat la portaveu de Junts, Mònica Sales, en una roda de premsa. El CGE té ara 12 dies per pronunciar-se sobre la nova sol·licitud de Junts. Sales ha criticat que els Comuns "marquen" l'agenda del Govern i que Illa "està disposat a mantenir-se al Govern a qualsevol preu". Junts, que està en contra de l'increment de la taxa, va rebutjar ajornar l'entrada en vigor del nou import. El Govern va aprovar un nou decret d'ajornament perquè el ple, ara sí -amb el suport d'ERC i Comuns assegurat-, ajorni fins a l'octubre la taxa.