Barcelona clama contra la violència masclista: «Ens volem lliures, vives i rebels»

Barcelona es mobilitza aquesta tarda amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Convocada per Novembre Feminista, la marxa manifesta el lema “Teixim resistències. Lliures, vives i rebels contra les violències masclistes, racistes i colonials”. La mobilització ha començat passades les 18.30 h a la plaça Universitat i finalitzarà a la plaça d'Antoni Maura.
La manifestació ha reunit 1.400 participants a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. A les 19.30 hores, la marxa ja avança per la Via Laietana en direcció a la plaça d’Antoni Maura, punt final del recorregut, on està prevista la lectura del manifest de la convocatòria.
La marxa ha estat plena de pancartes amb missatges reivindicatius amb motiu del 25-N, un dels grups de la manifestació porta una pancarta amb el missatge: “A baix el patriarcat, a cop de pedal”, que destaca entre les bicicletes decorades amb liles que acompanyen les manifestants. A mesura que la marxa avança, els crits ressonen pels carrers: “No són mortes, són assassinades!”, corejats per centenars de veus que reclamen justícia i responsabilitat.
La Maria Pou, una de les manifestants, explica a Nació que es mobilitza perquè està "cansada que ens diguin com hem de viure, com ens hem de comportar i fins i tot com hem de caminar pel carrer". "Conec massa amigues que han patit agressions i comentaris que ningú hauria d’aguantar", assegura.
Entre els lemes que es repeteixen, també s’hi fa sentir amb força: “Cap persona és il·legal”, recordant que la lluita feminista abraça totes les realitats i denuncia totes les formes d’exclusió. De fet, durant la marxa, també s’han sentit consignes relacionades amb el genocidi a Palestina. Diversos col·lectius i participants han desplegat cartells i han corejat lemes en suport al poble palestí.
Entre els crits més repetits hi havia el que cantava: “Israel no és un país, és una ocupació”, una consigna utilitzada per denunciar les accions de l’exèrcit israelià. Aquestes reivindicacions han aportat una dimensió internacional a la convocatòria, unint la lluita feminista amb altres moviments per la defensa dels drets humans.
Les atencions per violència sexual continuen creixent
La jornada arriba marcada per dades que continuen alertant de la magnitud del problema. L’Hospital Clínic ha explicat que les urgències per violència sexual han crescut per cinquè any consecutiu, una situació que considera “dramàtica”. El perfil majoritari de les víctimes continua sent el d’una dona jove d’entre 18 i 25 anys, violada per una persona coneguda i en un entorn que hauria de ser segur.
Hi haurà ampliació.