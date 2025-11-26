Hi ha espai entre Sánchez i l'antisanchisme? Miriam González activa el seu projecte liberal a Catalunya

Fa molt de temps que es mou i sembla tenir les idees clares. L’advocada Miriam González, 56 anys, advocada de la City londinenca i exconsellera d’Acciona, està preparant-se per engegar un projecte polític d’ideologia liberal, com ja va informar Nació. És dona de Nick Clegg, que va ser líder del Partit Liberal i viceprimer ministre britànic i exalt directiu de Facebook, amb qui es va casar fa 25 anys. Aquesta setmana serà a Barcelona, on mantindrà un seguit de trobades amb persones del món econòmic i algun encontre mediàtic.
Al capdavant de la plataforma Espanya Millor, González ha anat aplegant un grup d’acadèmics i professionals que pretén pressionar per una bona governança i millorar les polítiques públiques, des d’una posició radicalment europeista. L’advocada estaria avaluant la viabilitat d’un projecte polític que pogués obrir una escletxa entre el PSOE i el PP. La similitud amb el que són els liberals britànics és inevitable.
Els propers mesos seran intensos per Espanya Millor. Segons ha pogut saber Nació, el 3 de desembre, Miriam González protagonitzarà un col·loqui amb el periodista i exeditor d’El País Juan Luis Cebrián, a Madrid. El 15 de desembre organitza un acte amb la comunitat llatina de la capital de l'Estat, una bossa electoral actualment en pugna entre el PP i Vox. Aquest desembre mantindrà reunions amb la cúpula de la patronal madrilenya CEIM.
El gener, Espanya Millor es farà visible al carrer amb una campanya en favor del Codi Ètic de Govern que ha elaborat la plataforma, amb taules informatives. Començarà a Madrid, però també posarà el focus a Barcelona i altres ciutats. També al gener, González es reunirà amb el Círculo de Empresarios de Madrid i amb la patronal andalusa.
Incògnita entorn la plurinacionalitat
S’ha comparat l’objectiu d’Espanya Millor amb Ciutadans en els seus orígens. Persones que coneixen González descarten similituds amb Albert Rivera. "És una persona ideològicament robusta, amb bagatge intel·lectual i liberal de veritat", asseguren. L’aproximació al caràcter plurinacional de l’Estat sembla molt diferent a la de l’anterior intent de bastir un projecte "liberal" com va ser Ciutadans.
L’advocada no mostra tendències recentralitzadores ni combrega amb posicions catanòfobes. Altra cosa és que un dels efectes de l’èxit d’un projecte com el seu, de tenir representació al Congrés, podria ser la pèrdua de pes polític de les formacions sobiranistes. Serà aquest un dels objectius dissimulats? En tot cas, el primer interrogant és: hi ha espai ara mateix, en un clima molt polaritzat, per un espai centrista que sembla volgudament poc polaritzador?