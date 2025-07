Una «operació Manuel Valls» en versió anglesa?

Miriam González Durántez (Olmedo, Valladolid) és una advocada espanyola de 56 anys. El seu nom potser no digui massa a alguns lectors, però és una persona que donarà que parlar. Dona de l’exviceprimer ministre britànic, el liberal Nick Clegg, Miriam González viu a cavall de Londres i Madrid. Però té una presència cada dia més intensa a Catalunya, on està intensificant la seva agenda de contactes, segons fonts empresarials, que expliquen a Nació que fa poc el matrimoni va adquirir una finca al Gironès. Una nova operació Manuel Valls?

Especialitzada en Dret Comunitari, vinculada en la seva trajectòria a grans despatxos de la City, Miriam González sent la passió política. En els darrers anys va llançar el projecte Inspiring girls, que vol posar en contacte nenes i dones joves amb referents de lideratge femení. Però la iniciativa que té més intenció política és Espanya Millor, una plataforma que pretén “canalitzar la frustració dels ciutadans i convertir-la en acció” i proposa “un patriotisme modern enfront un patriotisme excloent”. Han elaborat un codi ètic per oferir a les administracions públiques i acaben de llançar una campanya per eliminar els aforaments.

Espanya Millor té com a cofundadora Beatriz Becerra, exeurodiputada del partit UPyD, que havia dirigit Rosa Díez, i bona part dels quadres del qual van acabar a Ciutadans després de la dissolució d’UPyD. Fonts empresarials que van apostar en el seu moment per Manuel Valls segueixen ara amb interès els moviments de Miriam González, tot i que asseguren que “el seu projecte no té res a veure amb Ciutadans i no passa per ser candidata a l’alcaldia de Barcelona”.

L’actuació de l’advocada seria més influir i plantar cara en el pla ideològic al “populisme exacerbat”. Persones que hi mantenen contacte diferencien el seu perfil de Manuel Valls: “Ella no té una mirada jacobina francesa, sinó federalista britànica”, però assenyalen que “està sorpresa pel fet que no hi hagi una proposta de centredreta cap a Catalunya”.

La ferida del Brexit

De jove, quan estudiava Dret Comunitari a Bruges, Miriam González va conèixer un jove Nick Clegg, fill d’una de les nissagues de l’aristocràcia britànica -el pare era un destacat financer de la City- i es van casar. Clegg aviat faria carrera política, treballant com a assessor d’un membre de la Comissió Europea, el conservador Leon Brittan. Però, europeista com era, no es trobava bé amb els conservadors, que eren cada cop més euroescèptics.

Així que va optar pel Partit Liberal, una formació històrica a Gran Bretanya i segurament la més europeista. Va ser eurodiputat, diputat a Westminster i finalment líder del partit. Després de les eleccions del 2010, quan el conservador David Cameron va guanyar les eleccions sense obtenir majoria, Clegg va segellar una coalició de conservadors i liberals i fou viceprimer ministre.

Allò va durar una legislatura. Cameron va decidir convocar un referèndum pel Brexit i Clegg va passar a l’oposició mentre el Regne Unit votava abandonar la UE. Clegg aviat optaria pel sector privat. El 2018, Mark Zuckerberg el va fitxar com a responsable d’Afers Globals de Meta, l’empresa matriu de Facebook i la parella es va instal·lar a Palo Alto (Califòrnia). A finals del 2024, però els Clegg-González -ella ha mantingut el cognom de soltera- van decidir canviar d’aires. Potser els vents trumpians que van començar a bufar fort als Estats Units, amb Zuckerberg coquetejant amb el nou president, van ser determinants perquè tornessin a Londres i decidissin fer arrels a Madrid.

Filla d'alcalde franquista reciclat al PP

L’advocada ha viscut la política de molt petita. El seu pare, José Antonio González Caviedes, havia estat alcalde franquista d’Olmedo, a Valladolid, però amb la democràcia va ser elegit i reelegit diverses vegades, i fou senador del PP. Una carrera que es va interrompre de manera abrupta una nit del 1996 quan, tornant del Senat, va patir un accident de tràfic on va perdre la vida.

Sembla que els Clegg van digerir malament el Brexit i volen plantar cara al populisme. Sembla que l’ascens de Vox els inquieta. No està clar quins plans tenen a Catalunya, però sí que hi volen passar més temps. El 26 de juny, Miriam González va presentar a Barcelona un llibre seu, Devuélveme el poder. Va ser presentada pel periodista del diari El Mundo Iñaki Ellakuría. El maig passat, l’exviceprimer ministre britànic va participar en un Fòrum Vanguardia sobre la seva trajectòria “De Downing Street a Silicon Valley”.

Els qui han parlat amb aquesta advocada de Valladolid darrerament asseguren que no té una idea tancada al cap. Anar cap a la creació d’un partit liberal a Espanya? Una nova candidatura “Manuel Valls” a Barcelona? Esdevenir un grup d’influència contra els “populismes”? En sentirem a parlar.