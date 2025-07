Pablo Iglesias perd la plaça de professor d'universitat

Pablo Iglesias no continuarà impartint classes a la Universidad Complutense de Madrid, on va incorporar-se l’any 2022 després d’obtenir la màxima puntuació. Així ho ha anunciat l’exvicepresident del govern espanyol al seu compte d’X: “Fa dos mesos van sortir totes les places de professor associat a concurs. Em vaig presentar a tres d’elles per ensenyar sistema polític espanyol, política comparada, governança global, anàlisi política i actors polítics, però el tribunal ha estimat que hi ha diversos candidats amb millor experiència professional fora de la docència per impartir aquestes matèries”.

El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense. Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada,… — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 14, 2025

En els darrers tres anys, Iglesias ha estat professor de graus i màsters, una experiència que ha qualificat de “meravellosa”, ja que la docència, assegura, constitueix la seva “principal vocació” perquè l’obliga a “continuar formant-se” i li permet “conèixer estudiants excepcionals”. L’exlíder de Podem ha explicat que “si bé el procés encara no ha conclòs”, els guanyadors de les places “ja estan definits per les puntuacions del tribunal”, de manera que la prova restant no pot alterar els resultats.

En el procés de selecció precedent, de l’any 2022, Iglesias ja havia mostrat la seva “il·lusió” per tornar a la Universitat on va començar el seu doctorat l’any 2004 i va exercir de professor fins al 2013. De fet, va ser a la Complutense on van assentar-se les bases de Podem: Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Luis Alegre i Carolina Bescansa, van formar-se també en aquesta Universitat.

Des que va abandonar la política, l’any 2021, després de perdre les eleccions autonòmiques de Madrid, l’exvicepresident ha impulsat projectes com Taberna Garibaldi o Canal Red. En consonància, en la seva piulada ha aprofitat per promocionar la preparació d’un curs virtual “d’anàlisi política i estratègica” i la seva permanència com a docent en el Diploma Superior d’Educació mediàtica i comunicació política al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

En la publicació, s’ha mostrat agraït amb els companys de facultat –professors i personal administratiu–, però, per damunt de tot, amb els estudiants “dels que no ha deixat d’aprendre”. “No hi haurà més orles durant un temps, però continuarem estudiant i muntant els nostres cursos”, ha conclòs. La piulada ha acumulat, en poc més de tres hores, quatre mil m'agrades.