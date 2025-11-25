El temps d'aquest dimecres 26 de novembre: perill alt per forts vents a 11 comarques

La jornada de dimecres manté la tònica de dimarts: cel solejat i alertes per forts vents al nord del país. Al matí el cel romandrà serè en general i durant la matinada hi haurà algun estrat baix al nord del litoral central i sud de la Costa Brava i al prelitoral sud. Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert fins a primera hora de la tarda. A la mateixa zona el temps no donarà treva, ja que s'esperen nevades intermitents al vessant nord del Pirineu, sobretot a cotes altes.
A banda, durant la matinada no es descarta alguna precipitació a punts del nord del litoral central i sud de la Costa Brava, tot i que la precipitació serà feble i minsa arreu, o localment poc abundant al nord del Pirineu.
El vent al nord del país serà el gran protagonista de la jornada de dimecres. Bufarà vent de component nord i oest molt fort a les Terres de l'Ebre i a cotes altes del Pirineu, així com alguns extremament forts a l'Empordà. De fet, el Meteocat ha emès avís de perill alt per fortes ratxes de vent a 11 comarques que poden arribar a ser de 90 quilòmetres per hora.
Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla d'emergències Ventcat per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de ratxes fortes de cara a les pròximes hores d'aquest dimarts i sobretot dimecres al Pirineu, el Prepirineu i l'Empordà. Les comarques afectades són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Aquest dimecres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 7 graus de mínima i es preveu arribar als 14 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà -3 graus de mínima i s'arribarà als 14 de màxima. A Lleida, el valor mínim serà d'1 grau que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 6 graus de mínima que podran arribar fins als 15 °C segons la previsió.