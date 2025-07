El cotxe elèctric accelera a Catalunya

Una de les claus de la transició energètica és la mobilitat. No en va, el 32% de les emissions a Catalunya estan vinculades al transport. Tanmateix, el pas del vehicle de combustió a l'elèctric no és fàcil. Una situació que, aparentment, està començant a canviar a marxes forçades. En els sis primers mesos d'enguany més del 20% dels turismes i 4x4 matriculats ja van ser elèctric o híbrids endollables, una situació que se situa a només quatre punts de la mitjana europea.

El juny frega el 30% de les matriculacions

Abans de la pandèmia, els vehicles electrificats eren una anècdota a Catalunya i no sumaven ni l'1,5% de les matriculacions. Des d'aleshores, el creixement ha estat sostingut, però força lent. El 2022 es va superar per primera vegada el 10% mentre que l'any passat es va tancar amb un 14%.

Tanmateix, sembla que el segon semestre d'enguany s'està produint un punt d'inflexió. El juny, segons dades de la patronal ANFAC, es va arribar al 27,2%, un fet que fa augmentar la mitjana d'aquest 2025 fins al 20,7%. Malgrat que els darrers mesos els increments interanuals superen el 100%, la suma d'elèctrics purs i híbrids endollables encara queda per sota dels híbrids convencionals.

La xifra catalana és clarament per sobre de la mitjana espanyola (15,8%) i relativament a prop de l'europea (24,4%). Això sí, molt lluny de Portugal, on porten tres anys per sobre del 30%, del Regne Unit —que ha duplicat la quota en quatre anys— i especialment de Noruega, on ho són el 90% dels nous vehicles.

Europa marca l'objectiu del 40%

A Catalunya el març de 2025 hi havia un total de 109.180 vehicles electrificats, una xifra que inclou motos i furgonetes. Si es limita a turismes i 4x4, la xifra es redueix a 73.870. Són molts o pocs? Tant en un cas com un altre ja representen un 2% del parc de vehicles.

Tanmateix, el Govern vol anar molt més enllà. En el pla presentat a inicis d'any es fixa la fita de 120.000 nous cotxes elèctrics, 30.000 híbrids endollables així com 30.000 motos lliures d'emissions fins al 2030. L'objectiu final el marca Europa: que a finals de dècada almenys quatre de cada deu matriculacions ja siguin electrificats.

Els nous ajuts Moves III ja es noten

Un dels factors que expliquen l'actual increment són la renovació dels ajuts Moves III. A Catalunya s'hi destinen un total de 34 milions d'euros i en uns 10 dies ja se n'ha esgotat el 66% del pressupost. De fet, cal tenir en compte que s'hi poden acollir tots els vehicles comprats des de l'1 de gener de 2025. En el cas dels punts de recàrrega, amb un pressupost de 25 milions, el percentatge es redueix al 12%.

En un context en què Tesla comença a perdre l'hegemonia, un altre element que pot contribuir a la popularització dels cotxes elèctrics és el desembarcament de les marques xineses que ofereixen preus molt més econòmics. En aquest sentit, destaca la recent arribada del model Dolphin Surf del fabricant Byd, el més venut al gegant asiàtic, per un preu inferior als 12.000 euros, ja que inclou l'avançament de l'ajut Moves III. El cotxe, per cert, té una autonomia urbana de 507 quilòmetres.

Com funcionen i quins canvis incorporen els ajuts Moves III

La convocatòria 2025 dels ajuts Moves III —consulta aquí tota la informació— inclou un total de 65 milions d'euros, així com diverses novetats per simplificar un procediment massa farragós.

Què inclou la línia d'ajuts Moves III?

Una dotació total de 65 milions d'euros.

Convocatòria oberta entre el 8 de juliol i el 31 de desembre (o fins que s'esgoti el pressupost).

Ajuts entre 700 i 9.900 euros per a l’adquisició de vehicles de propulsions alternatives —elèctrics, híbrids endollables o de pila de combustible— per a les persones físiques i autònoms, en funció de la tipologia de vehicle, de si es desballesta el vehicle vell i de les condicions del sol·licitant.

Ajuts entre el 20% i el 80% per a la instal·lació de punts de recàrrega.

Les persones físiques podran sol·licitar els ajuts per aquells vehicles que hagin adquirit des de l’1 de gener d’enguany.

Quines novetats incorpora aquesta convocatòria?

La convocatòria incorpora novetats en els tràmits i els requisits dels ajuts, per tal de fer-los més àgils i ràpids.

Formulari de sol·licitud en format HTML amb validacions automàtiques, que substitueix la versió en format PDF anterior.

Eliminació de l’obligació d’adjuntar el certificat d’empadronament per als residents en municipis de menys de 5.000 habitants.

Eliminació del certificat de la legalització de la instal·lació en cas que es doni autorització per consultar-ho internament.

Reducció de la informació requerida sobre el concessionari on es compra el vehicle.

Es permetrà la justificació simplificada.

Una xarxa de recàrrega pública

Un dels elements que més frenen fer el salt al cotxe elèctric són els punts de recàrrega. De fet, a Catalunya actualment n'hi ha uns 9.000 i, si es tenen en compte els objectius europeus, caldria arribar als 45.000 a finals de la dècada.

Per aconseguir que les comarques del rerepaís no en quedin fora, el pla de la Generalitat inclou la creació d'una xarxa pública de punts de recàrrega. A l'espera d'estudiar-ne la quantitat i les possibles ubicacions, L'Energètica començarà amb dues fases que sumen 150 milions d'euros. Concretament, es preveuen 5.000 punts de càrrega lenta per a cobrir la flota de la Generalitat —que en quatre anys es pretén electrificar del 20 al 90%— i 4.000 més de càrrega semiràpida en edificis públics com universitats, hospitals o la mateixa TV3.