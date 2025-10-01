El Parlament convalida el decret que revisa el risc d'inundació dels càmpings

Decret dels càmpings aprovat. El Parlament l'ha convalidat aquest dimecres i, a partir d'ara, s'han d'activar mesures urgents de comprovació de la viabilitat de la gestió del risc d'inundació dels càmpings a Catalunya. Entre altres mesures, la Generalitat preveu instal·lar tres nous radars meteorològics a l'Alt Pirineu per preveure possibles inundacions.
La norma ha rebut el suport de la majoria de la cambra, amb el vot favorable del PSC, Junts, ERC, el PPC, els Comuns i Aliança Catalana, mentre Vox hi ha votat en contra i la CUP s'ha abstingut. És el segon decret que el Govern ha aprovat en aquest àmbit. El primer va acabar sent retirat per l'executiu el passat abril, per la manca de suport dels socis d'investidura i les friccions amb el sector dels càmpings.
Viabilitat i protecció
En la seva intervenció davant del ple del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha admès que "no van començar bé" amb el sector, però ha celebrat que es pogués "crear un marc de confiança" per a acabar fent-lo possible. Ha defensat que la nova norma "reforça el sistema de Protecció Civil", que "ho fa de la mà del sector" i que "dona garanties de viabilitat i de protecció de les persones".
El decret convalidat, que recorda episodis com la dana del 2024, crea una comissió tècnica encarregada de comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundació dels càmpings. Aquest òrgan haurà d'establir quins establiments estan afectats i iniciar els procediments de comprovació de la seva viabilitat. També es constituirà una Comissió de Govern de Càmpings, que resoldrà els procediments, i un Consell Assessor i de Participació, conformat per administracions locals, sector i experts independents.
Algunes de les mesures són tecnològiques, com sistemes d'alerta primerenca. Aquests sistemes es basaran en les dades proporcionades per l'ACA i el Meteocat pel que fa a pluges i cabals dels rius. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta predicció millorarà un 90% al Pirineu, una de les zones més afectades, gràcies als tres nous radars meteorològics que s'instal·laran a La Peülla, el Pic de l'Orri i la Tosa d'Alp.
De 16 càmpings crítics a un decret fallit
“Caldrà prendre mesures complicades”. Amb aquestes paraules, la consellera Sílvia Paneque es referia el 12 de novembre passat a la situació dels càmpings en zones inundables arran de la dana al País Valencià. Se'n van identificar un total de setze en zones crítiques i es va anunciar que el gener de 2025 es proposaria una solució per a cadascun d'ells.
Tanmateix, el Govern va rectificar i el 18 de març va aprovar un decret llei en el qual apostava per reiniciar el procés i analitzar una per una les quasi 400 instal·lacions que hi ha el país. Malgrat que des de l'executiu es va explicar que era una fórmula més garantista, tampoc no va caure bé al sector ni en les comarques.
El text no tenia el suport assegurat -ERC en criticava tant la forma com el fons- i això va obligar l'executiu a retirar-lo a l'abril per evitar una derrota parlamentària. Ja aleshores, van començar les negociacions tant amb els republicans com altres partits, el món local i el sector dels càmpings per redactar un nou decret amb consens.
Tanmateix, en l'article 6 del document es permetia el cessament exprés de la instal·lació “en qualsevol moment de la tramitació del procediment”. Aquesta possibilitat va indignar al sector i en el nou redactat del text ha desaparegut per tal d'esgotar totes les opcions abans d'aplicar-la.