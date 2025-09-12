La primera intel·ligència artificial del món que arriba a ministra està a Albània

El primer ministre d'Albània, Edi Rama, ha fet públics aquest dijous els noms dels ministres que iniciaran amb ell el seu quart mandat, entre els quals està Diella: una intel·ligència artificial (IA) que serà responsable de la contractació pública de l'Estat albanès.
Així ho ha anunciat aquest dijous en declaracions a TV Klan, on ha especificat que es tractarà d'un bot fet amb IA que tindrà rang de ministre en el seu pròxim govern, i es posarà en marxa en qüestió de dies, i ajudarà a reduir la corrupció del país.
El nom, Diella, significa "sol" en albanès i la seva feina al capdavant del Ministeri de Contractació Pública de l'Estat serà "un esforç per introduir la tecnologia i la intel·ligència artificial en l'augment de transparència en la contractació pública", va afirmar Rama.
El bot ja es va llançar a principis d'any com a assistent virtual de l'administració pública albanesa i ajudava els ciutadans i empreses a tramitar documentació i fer gestions burocràtiques.
El primer ministre afirma que, en ser una ministra artificial, serà impossible de subornar o amenaçar quan hagi de contractar empreses privades. Tot i això, el govern albanès no ha donat detalls sobre si aquesta nova ministra digital estarà supervisada per humans ni sobre els riscos de hackeig, d'algoritmes o de biaixos discriminatoris que implica tenir una IA al capdavant d'un Ministeri.
La corrupció frena l'entrada a la UE
El primer ministre, que fa 12 anys que està al govern, va renovar mandat al maig, amb majoria absoluta, quan es van convocar les últimes eleccions legislatives.
Una de les principals promeses de Rama és entrar a la Unió Europea el 2030, però hi ha un inconvenient que frena aquesta iniciativa i és que Albània té grans nivells de corrupció dins l'administració. És per aquest motiu que el nomenament d'aquesta IA al capdavant del Ministeri de Contractació Pública pretén regular aquesta situació.
L'expresident Ilir Meta, per exemple, està a la presó, mentre que l'exprimer ministre Sali Berisha està immers en un judici per delictes similars.
El nou gabinet
La rentada de cara de Rama recupera algunes cares i inclou de noves. Per exemple, torna com a viceprimera ministra i ministra d'Infraestructura i Energía Belinda Balluku. S'inclou, per primera vegada, a una ministra d'Interior, Albana Koçiu, que deixa el Ministeri de Salut.
També canvia un ministeri per altre Mirela Kumbaro, anterior ministra de Turisme que ara passa a ser ministra d'Educació.