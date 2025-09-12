Barcelona és la ciutat europea amb més inversió estrangera en intel·ligència artificial

Barcelona és la tercera ciutat del món en captació de projectes d'inversió estrangera en intel·ligència artificial (IA), segons l'estudi Global Location Trends 2025, que elabora la consultora IMB en col·laboració amb Moody's. Barcelona se situa només per darrere de Londres i Singapur, i és, per tant, la primera ciutat de la Unió Europea en aquesta categoria.
D'altra banda, l'estudi d'IMB també conclou que Catalunya és la primera regió de l'àrea d'Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica (EMEA) amb el 20% del total de llocs de treball captats i creats a Espanya, per davant de Madrid, que n'obté el 14%. La capital catalana és també la tercera en creació d'aquest tipus d'ocupació, per darrere de Londres i Dubai.
El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ, Jaume Baró, ha destacat que l'informe "subratlla l'atractiu de Catalunya com a destinació de primer nivell per a projectes d'inversió de caràcter tecnològic".
En aquest sentit, remarca que la IA "cada cop està més present en el dia a dia de totes les empreses" i és una "màxima prioritat" pel Govern i per ACCIÓ captar inversió estrangera en aquest àmbit perquè "generi riquesa i llocs de treball a Catalunya". "És molt rellevant que entitats internacionals com IBM i Moody's destaquin aquests resultats", afirma Baró.
A Catalunya hi ha actualment 160 hubs tecnològics internacionals, un 9% més que l’any anterior, segons dades del darrer informe Tech Hubs Overview, elaborat per la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ACCIÓ i la direcció de Promoció Econòmica Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests centres van crear 6.191 llocs de treball el 2024, un 22% més, i ocupen 34.869 persones.
D'altra banda, i segons un estudi d’ACCIÓ, a Catalunya hi ha prop de 500 empreses que es dediquen a la IA, amb una facturació agregada de més de 2.155 milions d’euros i una ocupació de prop de 14.500 persones.
A més, prop d’un 41% de les empreses catalanes van invertir en transformació digital el 2024, per sobre del 38,6% registrat l’any anterior, precisament per l’ús de la intel·ligència artificial, que és la tecnologia més incorporada aquell any.
En total, un 24% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors van invertir el 2024 en tecnologies vinculades a la IA, inclosa la generativa. Aquesta xifra gairebé duplica el percentatge de companyies que van apostar per la incorporació de la IA l’any 2023 (12,6%). D'altra banda, un 37% dels projectes d'inversió estrangera captats pel Govern a través d'ACCIÓ durant el 2024 són de l’àmbit tecnològic.