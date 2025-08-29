Lucía Almagro, biotecnòloga: «No deixis el tàper calent fora de la nevera»

Hi ha la creença generalitzada que un plat o un tupper amb menjar acabat de cuinar no es poden posar directament a la nevera. La biotecnòloga i divulgadora Lucía Almagro, però, ho desmenteix i fins i tot assegura que és convenient fer-ho. Coneguda a les xarxes socials com @diariodeunacientifica, Almagro recomana refrigerar el menjar que es vulgui guardar tan de pressa com sigui possible per tal d'evitar l'exposició a la temperatura ambient.
I és que, tal com diu, l'exposició a la temperatura ambient i a l'aire lliure afavoreix el creixement bacterià, ja que molts microorganismes creixen entre els 20 i els 40 graus centígrads i es multipliquen cada mitja hora. En aquest sentit, la nevera és una gran aliada i l'experta fa una crida a no tenir por al xoc tèrmic.
D'altra banda, assenyala els factors de risc reals que convé esquivar per no patir una intoxicació alimentària. El primer és mantenir tancat el tupper que es vulgui consumir. Tot i mantenir-lo tancat, la prevenció serà més eficaç com menys espai lliure quedi a l'interior, motiu pel qual cal evitar els tuppers massa grans.
A més, el menjar s'ha d'ingerir, com a molt, entre tres i quatre dies després d'emmagatzemar-lo i, si apareixen fongs, s'ha de tirar tot. No val amb tallar o apartar la part contaminada. I, a l'hora de menjar els tuppers, és fonamental escalfar-los bé al microones per matar els microorganismes que hi hagin pogut créixer.
El truc per deixar net el tàper sense haver de fregar
A tots ens ha passat alguna vegada: el tupper de la feina, aquell que utilitzem per portar el dinar o el berenar, acaba amb restes de menjar incrustades que costen molt d’eliminar. Per més que el rentem, sembla que els residus queden atrapats a les cantonades, fins i tot després de fregar amb fregall i sabó. Però, a partir d’ara, gràcies a un senzill truc per rentar el tupper que ha revolucionat les oficines, aquest problema té solució, i el millor de tot és que és extremadament fàcil de fer.