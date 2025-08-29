Una popular marca de begudes elimina una vintena de productes

Moviments en una de les productores de begudes més importants del món. La multinacional alimentària PepsiCo ha deixat de produir una vintena de productes arran del poc èxit en les vendes, segons explica el mitjà estatunidenc especialitzat en economia TheStreet.
El mitjà ha detectat que hi ha una vintena de refrescos i begudes que han estat etiquetats amb "disponible a temps limitat". Això, segons expliquen, vol dir que l'empresa ha deixat de fabricar-lo. Quan això passa, a la web de PepsiCo apareix la denominació de "temps limitat" i elimina les begudes del mercat de manera discreta, sense fer cap mena de comunicació.
El fet que s'hagi deixat de fabricar no vol dir que s'hagi retirat del mercat. És probable que encara quedin milions d'existències per tot el món que ja hagin arribat als magatzems de la multinacional i que s'hagin repartit per botigues, supermercats, bars i establiments de tot el món. Ara bé, passi el temps que passi, quan s'exhaureixin, ja no n'hi haurà més.
Tres marques perden refrescos
Doncs bé, actualment això afecta prop d'una vintena de productes, tot i que realment inclou tres marques. Pel que fa als refrescos, la marca afectada és Mountain Dew, una beguda cítrica històrica, ja que existeix des de 1948. S'ha produït l'eliminació d'una desena de sabors entre els quals hi ha el de mango i llima, el de meló o el de magrana i nabius, entre altres.
Per altra banda, també s'eliminen sis sabors de la marca Bubly, una sèrie de productes amb base d'aigua amb gas que es va posar en marxa el 2018. Alguns dels sabors que desapareixen són el de llimona, el de poma, el de cítrics i cirera o el de mango i maracujà, entre altres.
Per últim, també es perden sis sabors d'una beguda vinculada a l'esport i que és mundialment popular. Es tracta de Gatorade, marca que data de 1965 i que és una altra de les històriques de PepsiCo. En aquest cas, cauen sabors com el de llima i cirera o el de mandarina i taronja, entre altres.
Objectiu: la Pepsi
Aquesta sèrie de decisions no signifiquen que PepsiCo renunciï al sector de les begudes. Segons diu TheStreet, el CEO de la multinacional, el català Ramón Luis Laguarta, explicava en una reunió recent sobre resultats econòmics que es tracta d'un canvi d'enfocament. I és que el gran èxit del grup agroalimentari són les coles, una beguda on a partir d'ara se centraran tots els esforços.
Així doncs, Laguarta detallava que volen millorar les begudes de cola, centrant-se en les que són sense sucre. "Ens hem centrat en el menjar i en Pepsi, i en el seu gust", deia el CEO de PepsiCo, apuntant que el canvi de rumb ha impulsat la quota de marcat. Segons detallava, la Pepsi ha patit un creixement no només a escala dels Estats Units, sinó a tot el món.
Per altra banda, la multinacional admet que Gatorade ha perdut quota de mercat en els últims anys, motiu pel qual s'han eliminat alguns sabors. Ara bé, Laguarta assegurava que treballen amb l'objectiu que la marca recuperi espai en el mercat de begudes vinculades a l'esport i detallava que ja hi hagut un petit avenç en la primera meitat del 2025.