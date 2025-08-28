Un restaurant amb estrella Michelin tanca un any després de rebre-la

El restaurant TohQa, un dels establiments més reconeguts de Cadis, tant per les guies culinàries de referència a escala mundial com pels aficionats a la gastronomia i la tradició andalusa, ha anunciat que abaixarà la persiana el pròxim 13 d'octubre. Així ho ha comunicat el mateix local de El Puerto de Santa María a través d’una publicació al seu compte d’Instagram.
El xef i fundador de TohQa, Eduardo Pérez, que ha dut a terme aquest projecte durant els darrers cinc anys, ha explicat la raó de la seva finalització a la revista 7 Caníbales: “Ha estat un error no baixar una mica més a la realitat i entendre la demanda real”. En aquesta mateixa conversa, Pérez exposa el problema de la falta de clientela per la tipologia de cuina que oferia el seu restaurant, així com el flux inestable de gent a la localitat gaditana.
TohQa va inaugurar-se el juliol del 2020 i va destacar ràpidament a l’escena de l’alta cuina andalusa per la seva originalitat, fins al punt que el 2024 va ser reconegut amb una estrella Michelin. Aquest mateix any, el llistat Opinionated About Dining (OAD) va incloure TohQa entre els 150 millors restaurants d’Europa.
Malgrat els reconeixements, l’establiment no ha aconseguit ser viable econòmicament. Segons Pérez, es tracta d'un espai amb capacitat per a 50 persones i, de mitjana, només servien a 14 comensals cada nit. La dicotomia entre el prestigi obtingut i la resposta del públic, declara Pérez, ha impossibilitat la continuïtat del projecte.
Durant el temps que resta i fins al seu tancament definitiu, TohQa ha anunciat una sèrie d’esdeveniments especials per tal que equip i clientela puguin acomiadar-se. Lluny de mostrar-se abatut, però, Pérez ha conclòs que cercarà una nova manera d’experimentar amb el públic.