A tots ens ha passat alguna vegada: el tàper de la feina, aquell que utilitzem per portar el dinar o el berenar, acaba amb restes de menjar incrustades que costen molt d’eliminar. Per més que el rentem, sembla que els residus queden atrapats a les cantonades, fins i tot després de fregar amb fregall i sabó. Però, a partir d’ara, gràcies a un senzill truc per rentar el táper que ha revolucionat les oficines, aquest problema té solució, i el millor de tot és que és extremadament fàcil de fer.

Paper de cuina i sabó

El secret d’aquest mètode per rentar el tàper tan eficaç es basa en un parell de passos molt simples, però molt poderosos. El primer que cal fer és agafar un o dos trossos de paper de cuina i posar-los dins del tàper. La funció del paper de cuina és clau, perquè absorbeix tota la brutícia.

A continuació, cal abocar una petita quantitat de sabó per a rentar plats dintre del tàper. És important no posar-ne massa; amb una mica n'hi ha de sobres per fer la feina. Després, cal omplir el tàper amb una mica d’aigua de l'aixeta. Un cop fet això, cal tancar-lo hermèticament i agitar-lo amb força durant uns segons.

La màgia passa a l’interior

En obrir el tàper, t’adonaràs de la màgia: el paper de cuina haurà absorbit tota la brutícia i la teva caixa estarà impecable. Aquest senzill truc funciona a la perfecció, ja que el paper de cuina s'encarrega d'absorbir les restes de menjar, oli i greixos que s’havien quedat enganxats a les parets del tàper.

El gran avantatge d'aquest mètode és que és ideal per a aquells que no volen perdre temps amb els típics fregalls. Són perfectes per a l'oficina, quan s'acaba d’utilitzar el tàper per dinar i es vol deixar net de forma ràpida i sense complicacions. A més, és una solució ecològica, ja que només utilitzes paper de cuina, aigua i una mica de sabó per a rentar plats.

Per què funciona?

El senzill truc per rentar el tàper es basa en la força absorbent del paper de cuina i el poder netejador del sabó. El paper, quan està humit, pot capturar petites partícules de greix i aliments, mentre que l'aigua i el sabó ajuden a dissoldre qualsevol residu restant. El resultat és un tàper impecable, sense les molèsties d’haver d'utilitzar esponja ni altres eines.