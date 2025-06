Tres idees de tàper lleuger per als dies calorosos d'estiu

Els menús de migdia a deu euros amb tot inclòs -entrant, plat principal, postres, beguda i cafè- han passat a la història. Els establiments que mantenen aquesta opció a la carta han augmentat el preu com a mínim un 50% i, en alguns casos, no inclou tots els plats. És a dir, sovint s'ofereix al consumidor un únic plat amb postres i beguda o cafè per 15 euros, amb l'opció d'afegir un segon plat per dos o tres euros més al compte.

Aquest canvi de paradigma ha comportat un canvi en la rutina de bona part de la població. Molta gent que fins fa uns anys dinava cada dia de menú, ara surt de casa amb la carmanyola a la motxilla i reserva les menjades a fora per a ocasions puntuals, com ara un dia a la setmana o l'últim divendres del mes. I el canvi de rutina laboral també implica un canvi de rutina a casa: quan s'hi arriba al vespre cal preparar el dinar de l'endemà.

Pasta o arròs són els habituals dels tàpers als menjadors de les fàbriques i oficines. Es conserven bé a la nevera i, quan s'escalfen al microones, mantenen prou bé la qualitat. Setmana rere setmana les carmanyoles es repeteixen: macarrons amb tomàquet i carn, arròs amb curri i pollastre o salmó acompanyat de patates al forn. És per això que en aquest article portem tres idees de tàper lleuger i saludable per als dies calorosos d'estiu.

Amanida de mongetes tendres

Les verdures són un dels tres elements fonamentals per mantenir una dieta equilibrada. Aquest plat fàcil de preparar combina vegetals amb proteïna i permet incorporar un punt d'hidrat de carboni a aquells que el vulguin. Es tracta d'una amanida refrescant ideal per a l'estiu, aprofitant que és època de verdures a l'hort, amb mongetes tendres com a protagonistes.

Per preparar-la és necessari tenir a la nevera, a banda de la verdura, tomàquets -és recomanable que siguin xerris, però no fonamental-, ou i tonyina. I el primer pas és treure les puntes de les mongetes i bullir-les en aigua durant 15-20 minuts. Després cal colar-les i deixar-les refredar. En una altra olla s'ha de preparar un ou dur: el posem amb closca dins l'aigua bullent durant deu minuts i després el posem en un recipient amb aigua ben freda perquè sigui fàcil pelar-lo. Mentre això es cou, preparem la resta d'ingredients. Comencem pels tomàquets: els netegem i els tallem a trossets d'un mos. En cas que siguin xerris, que sempre són una mica més dolços, els podem partir per la meitat.

Emplatar-ho és fàcil. Posem les mongetes tallades a trossos al tàper, hi afegim els tomàquets tallats a trossets i hi tallem a làmines l'ou dur, aprofitant tant la part blanca com la groga, que li donarà una millor textura al plat. Finalment, rescatem la llauna de tonyina del fons del rebost i la repartim per sobre de la resta d'ingredients, aprofitant l'oli. Ho amanim al gust -sal, pebre i alguna herbeta, com ara orenga- i, en cas que es vulgui, s'hi poden afegir crostons de pa.

Pollastre saltejat amb pebrot

Com dèiem, l'estiu és l'època de l'any per excel·lència de l'hort. I aquest plat incorpora unes altres verdures que conformen un arc iris de colors divertit i, a més, ajuden a regular el colesterol en sang i són riques en vitamines. Estem parlant dels pebrots: vermell, groc i verd. En necessitem un de cada, de mida no gaire gran, i els netegem bé. Els traiem la part sobrant, la branca i la zona interna, i els tallem a daus d'aproximadament dos centímetres. També es poden fer a tires fines, com es prefereixi.

Per coure'ls, utilitzem una paella amb un rajolí d'oli d'oliva i, quan està calent, hi afegim els pebrots, a foc no gaire fort. Un cop estiguin daurats (i tous!) se'ls pot afegir una mica de tomàquet ratllat i deixar que es cogui durant uns minutets. En una planxa s'ha de coure el pit de pollastre -és recomanable utilitzar lloms, en lloc de pit filetejat, perquè quedi més saborós- i tallar-lo a daus. Finalment, s'han d'afegir els daus de pollastre a la paella amb les verdures, posar-hi una mica de pebre negre i herbes provençals i barrejar-ho tot. Ja es podrà posar al tàper i deixar-ho llest per a l'hora de dinar.

Amanida de llenties amb pernil

L'últim plat té els llegums com a protagonistes. Les llenties, molt versàtils, es poden menjar calentes a l'hivern però també fredes els mesos de més calor. En aquest cas preparem una amanida freda que combina llegum, verdura i proteïna, i necessitem tomàquet d'amanir, ceba tendra i pernil, a banda d'oli i una mica de mel i vinagre per amanir-ho.

Les verduretes -a les quals se'ls pot afegir pebrot cru- s'han de tallar a dauets ben petits, perquè tinguin una mida no gaire més gran que les llenties. Els llegums poden ser cuits a casa o de conserva i, si és aquest últim cas, cal passar-los per aigua amb l'ajuda d'un colador abans de preparar el plat. La proteïna que hi afegim, a banda de la que ja porten les llenties, és la del pernil salat. Per preparar aquest plat és recomanable comprar-lo a daus, ja que així tot queda més o menys de la mateixa grandària. Tots els aliments s'han de dipositar al tàper i barrejar amb una vinagreta feta amb oli d'oliva, mel i vinagre de Mòdena.