Peles sempre les fruites i verdures? Estàs perdent tots aquests nutrients

És una pràctica comuna pelar les fruites i verdures abans de menjar-les, ja sigui per costum, per preferència de textura o per la creença que la pell de la fruita pot contenir residus de pesticides.

No obstant això, rentar la fruita ens fa perdre gran quantitat de nutrients valuosos que es troben precisament a la pell. La pell de moltes fruites i verdures no només és comestible, sinó que també és rica en fibra, antioxidants i altres compostos beneficiosos per a la salut.

Quins nutrients conté la pell de les fruites i verdures?

La pell dels vegetals és una part clau de la seva composició nutricional. Molts d’aquests aliments concentren una quantitat significativa de fibra i antioxidants en la seva pell.

Per exemple, la poma té més fibra a la pell que a la polpa, a més de ser una rica font de compostos fenòlics, que són potents antioxidants que ajuden a prevenir l’envelliment prematur de les cèl·lules. Aquests compostos també protegeixen la pell dels danys provocats per la contaminació, els raigs ultraviolats.

Aliments amb grans beneficis a la seva pell

A continuació, et presentem alguns exemples de fruites i verdures que et sorprendran pels beneficis que pots estar perdent si les peles:

Albergínia : La seva pell és una rica font de nasunna, un potent antioxidant que ajuda a prevenir el dany cel·lular.

: La seva pell és una rica font de nasunna, un potent antioxidant que ajuda a prevenir el dany cel·lular. Poma : Com hem esmentat, la pell de la poma conté el doble de fibra que la polpa, la qual cosa la converteix en una font important de fibra dietètica.

: Com hem esmentat, la pell de la poma conté el doble de fibra que la polpa, la qual cosa la converteix en una font important de fibra dietètica. Carabassó i cogombre: Ambdós tenen compostos fenòlics i fibra a la seva pell, convertint-se en opcions saludables quan els consumeixes sencers.

i cogombre: Ambdós tenen compostos fenòlics i fibra a la seva pell, convertint-se en opcions saludables quan els consumeixes sencers. Raïm i peres : Les seves pells són riques en antioxidants, com els flavonoides, que tenen propietats antiinflamatòries i antioxidants.

: Les seves pells són riques en antioxidants, com els flavonoides, que tenen propietats antiinflamatòries i antioxidants. Cítrics (taronges, llimones): La pell d’aquests fruits conté una gran quantitat de vitamina C i flavonoides, essencials per enfortir el sistema immunitari i combatre els efectes de l’envelliment.

Què passa amb els pesticides?

És cert que les fruites i verdures poden contenir residus de pesticides, la qual cosa porta moltes persones a pelar-les abans de menjar-les. No obstant això, rentar bé els productes amb aigua i vinagre o bicarbonat pot reduir significativament la quantitat de pesticides sense necessitat de pelar-los.

D’aquesta manera, podràs gaudir de tots els beneficis que ofereixen les pells dels aliments sense comprometre la teva salut.

Idees sorprenents per aprofitar millor les pelles

Si ets dels que sempre peleu la fruita o verdura, potser voldràs provar algunes d’aquestes suggerències que et permetran gaudir de la totalitat dels nutrients:

Kiwi: Tot i que la seva pell té una textura peluda, pots menjar-la raspant-la lleugerament. Conté moltes més fibres i antioxidants que la polpa.

Síndria: La pell de la síndria no només és comestible, sinó que es pot saltejar i té un sabor sorprenentment agradable, ple de nutrients.

L'error comú de pelar fruites i verdures

Els estudis realitzats, com els de la Universitat de Chonnam, demostren que en pelar les fruites i verdures perdem compostos que poden ser molt beneficiosos per a la nostra salut. Per tant, és recomanable repensar aquest hàbit i aprofitar les pells sempre que sigui possible.

Les fruites i verdures no només ofereixen nutrients a la seva polpa, sinó que gran part dels seus beneficis es troben a la pell. Incorporar aquestes parts dels aliments a la nostra dieta no només ens proporciona més fibra, sinó que també ens ajuda a gaudir dels antioxidants que protegeixen les nostres cèl·lules i milloren la nostra salut general.