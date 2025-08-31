31 de agost de 2025

La regla del 10-20 per evitar que un infant s'ofegui a la piscina

Els ofegaments són la segona causa de mort accidental en nens a l'Estat i la majoria de vegades es poden prevenir si es compleixen un seguit de pautes

Publicat el 31 d’agost de 2025 a les 05:00

A l'estiu, l'increment de l'afluència a les platges i les piscines multiplica el risc d'ofegaments accidentals. Sobretot, els infantils. De fet, els ofegaments accidentals són la segona causa de mort en nens i s'acostumen a concentrar en entorns no vigilats. Per això, és fonamental la prevenció i l'alerta dels adults.

En aquest sentit, la pediatra de Quironsalud Berta Rodríguez explica en un vídeo difós per l'empresa com han d'actuar els adults amb infants a les platges, piscines, rius i altres entorns d'aigua. I destaca una tècnica senzilla per prevenir la possibilitat d'un ofegament.

Tal com subratlla la metgessa, els nens s'ofeguen sense fer soroll: "S'enfonsen en silenci". A diferència dels adults, diu, que poden tardar fins a dos minuts en ofegar-se, els infants només necessiten 30 segons, pel qual el marge per intervenir es redueix.

Per això, Rodríguez recomana aplicar sempre la regla del 10/20: mantenir vigilats els nens cada 10 segons i estar a una distància que permeti arribar a on es troben en menys de 20 segons. Si bé, aquesta és una norma, per si sola, insuficient, ja que cal fer molts passos previs encara més importants.

Un de clau és ensenyar els infants a nedar des de ben petits. Dotar-los d'eines per desenvolupar-se a l'aigua amb seguretat és fonamental, a més que obre la porta a una altra activitat esportiva i lúdica per mantenir un estil de vida i un desenvolupament saludables. També ajuda assegurar que duen flotadors, maneguets o altres instruments d'ajuda si ho necessiten, així com conscienciar-los dels perills de saltar-se les normes o perdre de vista els adults.

Si, tot i això, es produeix un ofegament, cal recordar que el marge d'actuació és de 30 segons. Una vegada fora de l'aigua, ja que és vital mantenir les vies respiratòries a la superfície, cal mantenir la calma, trucar al telèfon d'emergències 112 i alertar els socorristes si és que n'hi ha. 

