El nombre ideal de vegades que cal anar al lavabo per tenir una bona salut gastrointestinal

La freqüència de les deposicions està relacionada amb la salut a llarg termini. Així ho suggereix una investigació de l'Institut de Biologia de Sistemes (ISB) dels Estats Units després d'examinar les dades clíniques, d'estil de vida i multiòmiques de més de 1.400 adults sans, en un estudi que s'ha publicat a la revista científica Cell Reports.
Els investigadors van analitzar les dades de participants adults sans i va excloure aquells amb determinades afeccions de salut o que prenien medicaments. Així, l'equip de recerca va categoritzar la freqüència d'evacuacions intestinals autoinformada en quatre grups: restrenyiment (una o dues evacuacions intestinals per setmana), baixa-normal (entre tres i sis evacuacions intestinals per setmana), alta-normal (entre una i tres evacuacions intestinals per dia) i diarrea.
L'estudi va demostrar que l'edat, el sexe i l'índex de massa corporal (IMC) estaven associats significativament amb la freqüència de les deposicions. En concret, les persones més joves, les dones i les persones amb un IMC més baix tendien a tenir deposicions menys freqüents.
Amb tot, van comprovar que si els excrements romanen massa temps a l'intestí, els microbis consumeixen tota la fibra dietètica disponible, que fermenten per produir àcids grassos beneficiosos de cadena curta. Després, l'ecosistema passa a la fermentació de proteïnes, que produeix diverses toxines que poden arribar al torrent sanguini. Així, van demostrar que, en general, anar al lavabo entre una i tres vegades al dia té nombrosos beneficis per a la salut.
Quan anar al lavabo diu més del que sembla
Parlar de les deposicions pot fer certa mandra, però resulta que el cos hi diu molt. Segons cada cop més especialistes, el ritme d’anar al lavabo pot servir com una mena de termòmetre de la salut metabòlica. No es tracta només de sentir-se bé, sinó de detectar a temps petits desequilibris que poden tenir relació amb la dieta, l’estrès o fins i tot amb el sistema immunitari.
Mantenir una alimentació rica en fibra —amb fruita, verdura i llegums al plat cada dia—, beure prou aigua i moure’s una mica ja ajuda molt més del que sembla. I alerta amb els laxants per sortir del pas: fer-los servir sovint pot acabar generant l’efecte contrari. Si alguna cosa canvia en la freqüència o la manera d’anar al lavabo, convé escoltar-ho. El cos parla. A vegades, per sota la porta del bany.