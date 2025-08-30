La malaltia que afecta més de 300.000 persones i és difícil de diagnosticar

La Malaltia Inflamatòria Intestinal (EII) afecta a més de 350.000 pacients a l'Estat, tot i això, els seus símptomes no són específics, per la qual cosa es pot confondre amb altres malalties, fet que dificulta el seu diagnòstic que pot trigar més d'un any en la meitat dels casos, podent arribar fins i tot als cinc anys per a tenir la patologia identificada.
La EII, que es manifesta en dues variants diferents com són la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, és una malaltia crònica de causa desconeguda en la qual es produeix inflamació del còlon o intestí prim i que es presenta en forma de brots, afectant principalment persones joves entre 20 i 40 anys.
Els símptomes d'una Malaltia Intestinal Inflamatòria
Quan s'identifiquen els brots, la seva freqüència i gravetat pot variar, encara que la majoria de la gent que els pateix presenta brots lleugers o, inclús, són asimptomàtics. La EII afecta per igual a homes i a dones de qualsevol edat, encara que és més comuna que es diagnostiqui entre els 20 i els 40 anys. Els símptomes més habituals són la inflamació i el sentiment d'inflor en la zona de la panxa, a més de pèrdua d'apetit.
Malaltia de Crohn i Colitis ulcerosa
Els casos d'aquestes malalties a l'Estat és de 16 per cada 10.000 persones a l'any, sent 7.5 per la malaltia de Crohn i 8 per la colitis ulcerosa. La malaltia de Crohn es caracteritza per la inflor del recobriment de l'aparell digestiu en capes més profundes i, amb major freqüència, en l'intestí prim.
D'altra banda, la colitis ulcerosa causa inflamació i úlceres en el recobriment del còlon i el recte. En ambdues els símptomes visibles són dolor abdominal intens, diarrea, sagnat rectal, cansament crònic i pèrdua de pes.